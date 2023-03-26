北約批評俄方的核言論危險不負責任 歐盟稱隨時準備制裁回應

北約/俄羅斯/烏克蘭

據路透社報導，北約3月26日批評了俄羅斯的“危險和不負責任的”核言論。此前，俄羅斯總統普京25日表示，俄羅斯與白俄羅斯已同意將在白俄羅斯領土上部署戰術核武器。

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據普京介紹，俄羅斯將從4月3日開始訓練相關人員，7月1日前會在白俄羅斯完成戰術核武器的儲存設施建設。他說，美國幾十年來一直在盟友領土上部署戰術核武器，俄羅斯是在做與美國一樣的事情，並不違反不擴散核武器承諾。但他沒有透露在白俄羅斯部署戰術核武器的具體時間。普京強調，上述決定並不意味着俄羅斯將核武器移交給白俄羅斯。這將是俄羅斯自20世紀90年代以來首次在國外部署核武器。

北約的一位發言人周日表示：“北約保持着警惕，我們正在密切監測局勢。我們沒有看到俄羅斯的核態勢有任何變化，從而導致我們調整自己的核態勢。”

該發言人說：“俄羅斯提到北約的核共享是完全誤導的。北約盟國在採取行動時充分尊重其國際承諾。俄羅斯一貫違背其軍備控制承諾，最近一次是暫停參加《新裁武條約》。”

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周日亦指：“白俄羅斯接納俄羅斯的核武器將意味着不負責任的升級和對歐洲安全的威脅。白俄羅斯仍然可以阻止它，這是他們的選擇。”

博雷利強調：“歐盟隨時準備以進一步的制裁作為回應”。此外，德國周日譴責普京宣布的將在白俄羅斯部署戰術核武器的決定，使該武器更接近歐盟。

德國外交部的一位官員向法新社表示，這一宣布是“俄羅斯的又一次核恐嚇企圖”。該官員稱，德國不會允許自己因莫斯科的舉動而“偏離我們的方向”。

該官員表示：“普京總統將其與北約的核共享相提並論是一種誤導，並不能證明俄羅斯所宣布的步驟是合理的”。德方官員指出，如此下去，白俄羅斯也將“違背”其關於成為無核武器區的國際聲明。

基輔方面，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)周日通過推特表示：“普京關於在白俄羅斯放置戰術核武器的聲明——這是使該國內部不穩定的一個步驟——最大限度地提高了白俄羅斯社會對俄羅斯和普京的負面看法和公眾的排斥程度。克里姆林宮把白俄羅斯當作了核人質。”

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）說：“普京（俄羅斯聯邦）太容易預測了。就白俄羅斯的戰術核武器發表聲明，他承認他害怕失敗，他所能做的就是用戰術來嚇唬人...... 其次。他再次聲明自己參與了犯罪。違反《不擴散核武器條約》......”

此外，烏克蘭周日呼籲聯合國安理會就俄羅斯宣布將在白俄羅斯部署戰術核武器召開緊急會議。烏克蘭外交部稱：“烏克蘭期望英國、中國、美國和法國採取有效行動，抵制克里姆林宮的核訛詐。我們要求為此立即召開聯合國安理會特別會議。”

此前，美國國防部周六表示，沒有跡象表明俄羅斯正準備使用核武器。五角大樓通過路透社公布的聲明寫道：“我們已經看到關於俄羅斯宣布的報道，並將繼續監測這一情況，我們沒有看到任何理由調整我們自己的戰略核態勢，也沒有任何跡象表明俄羅斯正準備使用核武器。我們仍然致力於北約聯盟的集體防禦。”

白宮方面，美國國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）說，美方掌握報道中的俄羅斯公告，並將監測其影響。“我們沒有看到任何調整我們自己的戰略核態勢的理由，也沒有任何跡象表明俄羅斯正準備使用核武器，”沃森通過電子郵件說。

該發言人強調：“我們仍然致力於北約聯盟的集體防禦。”