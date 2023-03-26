岸田文雄在防衛大學畢業式訓話：今日烏克蘭可能是明日東亞

日本/政治/國際

日本首相岸田文雄3月26日依照慣例出席了位於神奈川縣橫須賀市的防衛大學畢業典禮，向畢業生作出訓話。岸田文雄表示，俄羅斯對烏克蘭的入侵始於去年2月，至今“世界仍處於歷史的十字路口。在日本周邊國家和地區，以武力單方面改變現狀、加強核導能力、快速擴軍的企圖越來越明顯”。他重申：“今日的烏克蘭，可能就是明日的東亞。”

廣告 繼續瀏覽後續

岸田文雄在講話中說：“我相信我們的大多數畢業生都是2000年出生的，在平成時代的最後一個月進入我們學校的。他們出生的時間和他們作為自衛隊員站在起跑線上的時間正好是歷史的轉折點。”

岸田文雄說：“即使是現在，世界也正處於歷史的十字路口。俄羅斯對烏克蘭的入侵始於去年2月。此外，在日本周邊國家和地區，以武力單方面改變現狀、加強核導能力、快速擴軍的企圖越來越明顯。‘今日的烏克蘭，可能就是明日的東亞’。基於這種強烈的危機感，日本對俄羅斯實施了強有力的制裁，對烏克蘭提供援助。”

岸田文雄說：“對烏克蘭的入侵是動搖國際秩序基礎的暴行。我本人最近訪問了烏克蘭基輔，與澤連斯基總統舉行了首腦會晤，對烏克蘭人民奮起捍衛國家和自由的勇氣和毅力表示敬意。我們還訪問了布查，在那裡向受害者獻花，並有機會直接聽取那些因俄羅斯侵略而經歷悲劇的人的意見。在親眼目睹了俄羅斯侵略的悲劇後，我們必須儘快阻止俄羅斯的這種侵略，以免其重演。我們重申了這樣做的決心。”

岸田文雄說：“日本今年擔任七國集團輪值主席國，並從今年起成為聯合國安理會非常任理事國。由於俄羅斯對烏克蘭的侵略仍在繼續，我們必須堅定地維護基於法治的國際秩序，穩步向烏克蘭提供支持並實施對俄羅斯的制裁，不允許任何以武力單方面改變現狀的企圖。我也直接向澤連斯基總統傳達了這一點，作為主席國，我希望領導七國集團團結一致，通過今年5月的廣島峰會等機會，展示我們七國集團維護基於法治的國際秩序的決心。”

岸田文雄說：“因此，在保護人民的生命和生活方面，首要任務應該是通過外交努力，為日本營造良好的國際環境。必須在日美同盟的基礎上發展積極主動的外交，促進多邊合作，同時強調自由、民主、人權和法治等普世價值和原則。”

岸田文雄說：“同時，外交需要國防力量做後盾。正如我去年在這裡所說，我制定了三份文件：《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛力整備計畫》。我們進行了一個非常現實的模擬，看看在戰後最嚴峻複雜的安全環境下，能否保護好我們公民的生命安全。”

岸田文雄說：“基於這個模擬，我們積累了必要防衛力的細節。比如擁有反擊能力，加強西南地區的防禦體系。或者應對外太空、網絡空間、電磁波等新領域，強化持續作戰能力。所有這些都是緊迫的問題。未來五年，我們將緊急加強防衛力，進一步提高威懾和反應能力。”

岸田文雄指出：“這三份文件只有在其內容成為現實時才算完成。我們將以戰略和可持續的方式穩步實施這些政策。這是所有今天畢業並成為自衛隊軍官的你們將立即開始的一項重大任務。除此之外，我們的國家不能只靠我們的國家來保衛。即使是美國也發現很難靠自己的力量來保衛自己。與盟友和志同道合的國家合作是至關重要的。”

岸田文雄介紹稱：“與美國方面，在1月份的日美首腦會議上，我們發表了包括安全領域合作在內的日美聯合聲明，重申了加強日美威懾和反應能力的決心。去年10月，我們與澳大利亞在首腦級發表了新的安全合作聯合聲明。與英國和意大利的下一代戰鬥機聯合開發項目已經開始。歷史上第一次，我們將與歐洲國家一起建造戰鬥機。”

亞洲方面，岸田文雄表示：“韓國是一個重要的鄰國，我們應該與其合作解決國際社會的各種問題。針對當前的戰略環境，我們將加強日韓、日美韓之間的戰略合作，包括安全合作。同東盟，我們將通過戰略靠港、聯合演習等方式，加強同各國的合作交流，支持在東盟主導的框架內保持中心地位和團結一致。”

據共同社報導，由於新冠防疫措施放寬，此次邀請了去年在線參加典禮的畢業生家屬來到會場。本科畢業生除留學生之外有446人，其中女性45人。辭退自衛官任命的畢業生有46人，比去年減少26人。到去年為止不允許辭退自衛官任命的學生參加畢業典禮，而今年則允許出席。