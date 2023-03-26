普京：俄中不是軍事聯盟，雙方合作透明無秘密

俄羅斯/政治/中國

據塔斯社報導，俄羅斯總統普京周日在“俄羅斯24”新聞頻道的節目上強調，俄羅斯和中國正在發展合作，包括軍事技術合作，但“這不是軍事聯盟” 。

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當被問及莫斯科與北京的合作是否對西方構成威脅時，普京表示：“這絕對不是真的”。

普京說：“我們沒有與中國建立任何軍事聯盟。是的，我們在軍事技術合作領域也有合作，我們不隱瞞，但它是透明的，沒有什麼秘密。”

普京指出，俄羅斯在與中國發展軍事合作中包括舉行聯合演習，但“順便說一句，不僅是中國，還有其他國家。”

普京說：“儘管在頓巴斯、紮波羅熱和赫爾松發生了事件，但我們仍然在繼續。我們仍在繼續合作。這一切都很透明。但這並不是一個軍事聯盟。而美國在做什麼呢？他們正在建立越來越多的聯盟。”

普京宣稱，西方正開始建立一個類似於二戰德意日“軸心國”的新軍事集團。他回顧道，去年北約商定了一個新版《戰略構想》，直接表明了與亞太地區國家——新西蘭、澳大利亞、韓國等發展關係的意圖。他還評論了今年早些時候英國和日本之間達成的在軍事領域建立聯繫和發展關係的協議。

“他們宣布他們將創建一個全球性的北約組織。嗯，那是什麼？” 普京說。

此外，據俄新社報導，普京在接受俄羅斯第一頻道（Rossiya-1）記者紮魯賓（Pavel Zarubin）採訪時表示，談論俄羅斯對中國的依賴的不是懷疑論者，而是嫉妒者。他舉例稱，歐洲經濟對中國的依賴度增長速度遠快於俄羅斯。

普京說：“這些人不是懷疑論者，而是嫉妒的人。為什麼？因為，比如說，同一個歐洲經濟體對中國的依賴度增長速度比俄羅斯經濟體快得多，快得多。中國和歐洲之間的貿易，由一個非常高利率，正在增長。讓他們對自己有更好的認識。在這裡，你知道，我不會重複我們現在談論的一些事情。”

普京表示：“幾十年來，一直有很多人想要讓中國反對蘇聯和俄羅斯，反之亦然。我們了解我們生活的世界。我們非常重視我們的關係以及我們近年來達到的水平。”