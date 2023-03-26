澤連斯基：全面擊敗俄羅斯才是防止新的侵略和危機的可靠保證

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月25日通過每晚的例行視頻講話表示：“俄羅斯必須輸在戰場上、經濟上、國際關係上，以及試圖用一些帝國神話取代歷史真相的嘗試上”。他指出，“全面擊敗俄羅斯才是防止新的侵略和危機的可靠保證。”

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澤連斯基在周六晚的視頻講話中談到：“又一周的防禦工作即將結束，又是烏克蘭變得更加強大的一周。當敵人變得更加孤立，更加無望時。本周我們將有對美國、立陶宛、芬蘭和德國的新一攬子國防支持計畫作出決定。瑞典議會已經批准了對烏克蘭的第11輪國防支持計畫。與日本達成了安全一攬子計畫和強有力的協議——我再次感謝岸田首相的富有成效的訪問。”

澤連斯基說：“我們從歐盟獲得了15億歐元的宏觀金融援助——這些資金已經存在了國家銀行的賬戶中。克羅地亞政府已通過一項治療和康復我們受傷戰士的計畫。希臘加入了致力於建立特別法庭的合作夥伴小組。我們也正在為烏克蘭人捍衛歷史正義：冰島承認烏克蘭大饑荒是對烏克蘭人民的種族滅絕。”

澤連斯基指出：“我們正在一步一步地在任何地方盡一切可能，使俄羅斯的復仇主義在侵略烏克蘭和整個國家的自由的每一個方面都失敗。俄羅斯必須輸在戰場上、經濟上、國際關係上，以及試圖用一些帝國神話取代歷史真相的嘗試上。”

澤連斯基強調：“全面擊敗俄羅斯才是防止新的侵略和危機的可靠保證。” 他並提及：“在你們的職業日當天，我再次祝賀烏克蘭國家安全局——烏克蘭國家安全局的所有員工。每個目前在戰鬥中、在崗位上、在執行、特工和調查工作中的人。烏克蘭國家安全局中的每個人，與我們國家的所有力量一起，使烏克蘭的勝利更加接近並保衛我們的人民。”

此外，澤連斯基表示：“我想單獨指出與國際刑事法院的合作。本周烏克蘭同意開設國際刑事法院國家辦事處。無論是在我們的國家司法系統還是在國際層面，我們都在竭盡全力讓俄羅斯戰犯為針對烏克蘭和我們人民的每一次襲擊負責。”

澤連斯基周四在訪問南部城市赫爾松後返回首都基輔的火車上接受《讀賣新聞》記者專訪時表現出要對俄方的戰爭罪行追查到底的態度。他稱普京為“殺人犯”，並指責俄羅斯軍隊“謀殺、強姦和破壞”烏克蘭公民，奪走他們的一切。

澤連斯基還表示，尚未收到中國提出的調停或舉行首腦會談的提議。他說：“我們沒有收到調停提議或會談請求”。對於與俄羅斯總統普京對話的可能性，澤連斯基直言：“和談的條件根本不具備，首先，俄羅斯必須離開（烏克蘭）領土。”