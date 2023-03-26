避免對中國依賴 博雷利呼籲加強歐洲對拉美貿易

歐洲，拉美，中國

歐盟負責外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周六（3月26日）表示，歐盟正尋求避免類似於對俄羅斯天然氣那樣對中國的依賴，他呼籲加強歐盟成員國與拉丁美洲的貿易。

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博雷利是在多米尼加共和國參加聖多明各舉辦的伊比利亞-美洲峰會上做此番表述的。他在峰會演講中說，"我們發現，依賴是和平的基石，也可以是我們受制於人的武器，" 他強調說歐洲對俄羅斯天然氣"過度依賴"。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，這一狀況更加凸顯，莫斯科限制了對歐洲的天然氣供應，迫使歐洲國家必須尋找其他的供應國。

博雷利說，這種依賴性 "導致普京認為他可以毫無顧忌地入侵烏克蘭，因為歐洲被困於其40%的天然氣消費需要來自於俄羅斯，而不會做出反應"。

伊比利亞-美洲峰會是最早由西班牙倡議、使用西班牙語和葡萄牙語的國家每年召開的首腦會議，今年是第27屆峰會。歐盟負責外交與安全政策的高級代表博雷利在峰會演講中說，我們不希望我們與中國的關係使我們像與俄羅斯一樣產生依賴。他說，2023年是歐洲與其他地區締結協議的 "關鍵一年"，特別是與拉丁美洲。

歐盟與拉美和加勒比國家共同體（CELAC）今年7月中旬將舉行峰會。

博雷利說，"歐洲和拉美有機會表明，雙方間的貿易關係仍然是進步的源泉"。他表示，歐洲在拉丁美洲的投資超過了俄羅斯、中國、印度和日本在該地區投資的總和。

根據聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會（ECLAC）的一份報告，2021年該地區總計外投資1420億美元，其中36%來自歐洲。