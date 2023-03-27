中國指控被其逮捕5名僱員的美國審計公司“非法”活動

中國逮捕美國公司僱員

2023年3月24日，北京，美國調查公司明思集團的辦公室在五名中國員工被捕後關閉。

中國政府表示，美國審計公司明思集團（Mintz Group）正因"非法"活動受到調查。該集團上周五指責中國當局逮捕其在北京的五名中國僱員。

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中國外交部發言人毛寧3月27日周一在例行發布會上說，總部設在紐約的明思審計集團涉嫌非法經營。毛寧補充說："這件事現在正在調查中。但她沒有透露對該公司進行調查的細節。

明思集團該上周五宣布，中國當局關閉了該公司在那裡的業務，並逮捕了該集團在北京辦事處的所有五名員工，他們都是中國公民。

該集團說，公司已聘請律師"與中國當局對話，並對（其）員工和他們的家人提供幫助"。

據法新社說，美國明思審計公司專門調查涉及欺詐、腐敗和工作場所不當行為的指控和背景調查。

法新社周一聯繫該公司時，沒有立即得到回應。法新社記者看到該集團在北京辦公室的門被鐵鏈封鎖。

美國審計公司明思集團總部設在紐約，在世界各地共有18個辦事處，包括在華盛頓的一個辦事處。

2017年，該集團亞洲分部主任、前美國中情局駐中國首席代表蘭德爾-菲利普斯（Randal Phillips）說，美國需要解決中國的貿易限制政策造成的結構性失衡。

根據網上的美國政府文件，蘭德爾-菲利普斯還曾在2018年美國國會委員會一份報告提交之前作證，該報告重點關注中國試圖擴大其海外影響力。

根據該集團的網站信息，蘭德爾-菲利普斯目前在新加坡工作。

法新社說，這五名中國僱員逮捕時，正是美中關係處於幾十年來的最低點，中美兩大國從貿易到人權等方面存在分歧。

今年2月，當華盛頓擊落一個疑似間諜氣球時，緊張局勢進一步加劇，北京一直將這個氣球描述為一個氣象裝置。