完成挑戰者2型主戰坦克訓練 烏軍坦克手已經返國

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烏克蘭人員在英國完成了對英制挑戰者2型主戰坦克的訓練後已經回國，這些坦克預計將被用於在戰場上對俄羅斯的反攻。英國國防部3月27日宣布，在英軍官員花了幾周時間指導烏克蘭人員如何操作和使用挑戰者2型坦克後，培訓已經完成。

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英國國防部周一通過聲明表示：“烏克蘭坦克手已經在英國完成了挑戰者2型坦克的訓練，並已返回祖國，繼續與俄羅斯的非法和無端入侵作鬥爭。訓練是在1月份宣布英國將捐贈14輛挑戰者2型坦克和配套的彈藥和備件以援助烏克蘭後不久開始的。”

據介紹，英國的軍事培訓人員花了幾周時間培訓烏克蘭人員如何操作和使用坦克作戰。教學內容包括如何指揮、駕駛和作為挑戰者2型坦克手一起協作，以及有效地識別和打擊目標。

英方指出，“挑戰者2型坦克標誌着烏克蘭武裝部隊的能力發生了一步變化，確保他們能夠更好地保護他們的乘員，並為他們提供一些世界上最現代化和最先進的炮擊系統。”

為了紀念烏克蘭挑戰者2型坦克手培訓的結束，英國國防部26日在網絡視頻平台YouTube上發布了一部30分鐘的紀錄片。該紀錄片展示了相關培訓幕後的情況。

英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）表示：“看到烏克蘭士兵在英國土地上完成了對英國挑戰者2型坦克的訓練，其決心確實令人鼓舞。”

本·華萊士強調：“他們返回祖國時裝備更好，但危險也不小。我們將繼續與他們站在一起，盡我們所能支持烏克蘭，無論需要多長時間。”

在紀錄片中出鏡的一位烏克蘭坦克指揮官說：“我為我的未來而戰，為我的國家的未來而戰，為我的家庭的未來而戰。我們將戰鬥。這輛坦克對我們來說就像一顆鑽石，我認為它是世界上最好的坦克。”

英國國防部表示，英方正在發送向烏方承諾的挑戰者2型坦克，這些坦克將很快送抵烏軍手中。

2月初，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與英國首相蘇納克（Rishi Suank）一起在訓練設施中訪問了受訓的烏軍人員。除了14輛挑戰者2型主戰坦克外，英國還將向烏克蘭提供20輛“鬥牛犬”裝甲運兵車和30門AS-90自行榴彈炮。