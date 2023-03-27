朝鮮發射兩枚短程彈道導彈 變軌後落入日本海

朝鮮導彈/韓國/日本

朝中社（KCNA）2023年3月20日發布的這張圖片可看到朝鮮軍方在一個未披露的地點發射了一枚導彈。

朝鮮今天3月27日再向日本海發射了兩枚短程彈道導彈。這些發射是在首爾和華盛頓進行兩棲登陸聯合演習之際進行的。這是最近幾周一連串武器試驗中的最新一次。

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據韓國軍方說，這次發射的時間是今晨7點47分至8點前後，地點是平壤附近的“黃海北道中和”附近。這兩枚導彈可能落在日本專屬經濟區（EEZ）以外。

法新社引述消息人士說，這些導彈各自飛行了大約370公里，被指為“嚴重的挑釁行為，破壞了國際社會及朝鮮半島的和平與穩定”。

日本國防部也證實了這次發射。日本媒體援引國防部官員的話說，這兩枚導彈以“不規則軌跡”飛行後，落在日本專屬經濟區之外。

韓國軍方還宣布，它將加強對進一步發射的監視，並保持其"對任何挑釁作出壓倒性反應"的能力。

日本防衛省也證實了這次發射。日本媒體援引防衛省官員的話說，這兩枚導彈在以不規則的軌跡飛行後，落到了日本專屬經濟區之外。

平壤這次發射是在首爾和華盛頓進行兩棲登陸聯合演習時進行的，而在周四韓美剛剛結束五年來最大規模的聯合軍事演習。

朝鮮國家媒體上周五說，首爾和華盛頓之間的聯合訓練是為"佔領"朝鮮做準備，朝鮮需要 "更強大的威懾力"作為回應，包括 "更發達、更全面的進攻性核攻擊能力。