朝鮮導彈/韓國/日本
朝鮮發射兩枚短程彈道導彈 變軌後落入日本海
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朝鮮今天3月27日再向日本海發射了兩枚短程彈道導彈。這些發射是在首爾和華盛頓進行兩棲登陸聯合演習之際進行的。這是最近幾周一連串武器試驗中的最新一次。
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據韓國軍方說，這次發射的時間是今晨7點47分至8點前後，地點是平壤附近的“黃海北道中和”附近。這兩枚導彈可能落在日本專屬經濟區（EEZ）以外。
法新社引述消息人士說，這些導彈各自飛行了大約370公里，被指為“嚴重的挑釁行為，破壞了國際社會及朝鮮半島的和平與穩定”。
日本國防部也證實了這次發射。日本媒體援引國防部官員的話說，這兩枚導彈以“不規則軌跡”飛行後，落在日本專屬經濟區之外。
韓國軍方還宣布，它將加強對進一步發射的監視，並保持其"對任何挑釁作出壓倒性反應"的能力。
日本防衛省也證實了這次發射。日本媒體援引防衛省官員的話說，這兩枚導彈在以不規則的軌跡飛行後，落到了日本專屬經濟區之外。
平壤這次發射是在首爾和華盛頓進行兩棲登陸聯合演習時進行的，而在周四韓美剛剛結束五年來最大規模的聯合軍事演習。
朝鮮國家媒體上周五說，首爾和華盛頓之間的聯合訓練是為"佔領"朝鮮做準備，朝鮮需要 "更強大的威懾力"作為回應，包括 "更發達、更全面的進攻性核攻擊能力。