美國尼米茲航母與韓軍在公海演習 28日靠釜山港

美國尼米茲航母USSNimitz（CVN 68）打擊群和來自@jmsdf_pao_eng的部隊在菲律賓海進行了雙邊演習2023年3月23日至26日

美國核動力航母尼米茲號3月27日正與韓軍在公海聯合演習，3月28日將駛入韓國釜山作戰基地，紀念美韓結盟70周年。朝鮮今天向日本海再次發射了兩枚短程變軌彈道導彈。

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據韓國國防部表示，為紀念韓美結盟70周年，美國尼米茲號核動力航空母艦（CVN-68）領銜的第11航母打擊群3月28日駛入釜山作戰基地。該航母打擊群由核航母和宙斯盾巡洋艦“邦克山”號（CG-52）、宙斯盾驅逐艦“韋恩·梅耶”號（DDG-108）、宙斯盾驅逐艦“迪卡特”號（DDG-73）等艦艇組成。

目前，尼米茲號核動力航母（CVN-68）正在濟州島以南的公海參加韓美聯合海上演習。據韓聯社說，韓軍聯合參謀總長金承謙今天登上尼米茲航母指導韓美聯演，他針對朝鮮最近頻繁發射導彈警告說，“有事時”必將嚴懲不貸。他還說，韓美同盟將以壓倒性力量堅決應對敵軍的任何挑釁和侵略，讓其認清“嘗試核攻擊就等同於政權的終結”。

據韓國國防部官員告訴法新社記者，這次演習旨在"通過部署美國戰略資產來擴大威懾力，應對朝鮮日益增長的核武與彈道威脅"。

另據平壤官媒上周五說，首爾和華盛頓之間的聯合訓練是為"佔領"朝鮮做準備，所以朝鮮需要 "更強大的威懾力"予以回應。

朝鮮軍方也一直在進行軍事演習，包括髮射今年的第二枚洲際彈道導彈（ICBM）和測試它所說的新型"水下核攻擊無人艇"。據朝中社說，這款核攻擊無人艇的目的是"潛入作戰水域併產生大規模的核子放射性海嘯......以摧毀敵人的海軍攻擊群和主要作戰港口"。

分析人士此前表示，朝鮮很可能以這些演習為借口，進一步發射導彈，甚至進行核試驗。