美國“尼米茲”號核動力航空母艦領銜第11航母打擊群3月28日駛入韓國釜山基地

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韓國國防部27日表示，為紀念韓美結盟70周年，美國“尼米茲”號核動力航空母艦（CVN-68）領銜的第11航母打擊群將於28日駛入釜山作戰基地。

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韓聯社報道，第11航母打擊群指揮官克里斯托弗·斯威尼表示，此次訪韓是美韓持續合作的範例，將展現美國對韓國的堅定支持。他還說，美韓同盟的目標是，確保兩國未來一代的安全，應對新的挑戰和威脅。韓國國防部海軍作戰司令金明秀表示，此訪以實際行動展現了美國的延伸威懾執行力、同盟對朝的壓倒性優勢和態勢、堅如磐石的韓美協防狀態。

航母打擊群入港前將在濟州島以南公海與韓國海軍宙斯盾驅逐艦“世宗大王”號（DDG-991）、韓國式驅逐艦“崔瑩”號（DDH-981）會師演練。這是在“自由護盾”韓美聯合軍演期間啟動的“戰士護盾”聯合實兵野戰演習的一個環節，以護航行動、防空作戰等聯合海上演習的形式實施。演習旨在對反覆挑釁的朝鮮釋放強有力的警告信號。

有“漂浮的軍事基地”之稱的“尼米茲”號以二戰時期太平洋艦隊總司令、海軍名將切斯特·威廉·尼米茲的名字命名。第11航母打擊群由核航母和宙斯盾巡洋艦“邦克山”號（CG-52）、宙斯盾驅逐艦“韋恩·梅耶”號（DDG-108）、宙斯盾驅逐艦“迪卡特”號（DDG-73）等艦艇組成。

這是“里根”號率領的第5航母打擊群去年9月22日駛入釜山港後，美軍航母打擊群時隔半年再度訪韓。

韓國國防部表示，兩國已在去年11月3日召開的第53次韓美安保會議（SCM）、今年1月31日舉行韓美防長會談、上月22日實施的韓美延伸威懾手段兵棋推演（DSC TTX）等場合達成協議，美方將以及時精準的方式向韓國出動戰略武器。

朝鮮在美國航母打擊群訪韓消息發布前的當天上午，向韓半島東部海域發射了2枚短程彈道導彈。