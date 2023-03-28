俄官媒利用法國反退休改革運動 詆毀西方民主

法國罷工/俄羅斯媒體

法國媒體最近發現，法國反退休改革抗議運動正在成為俄羅斯官媒宣傳詆毀西方的素材。俄官媒連篇累牘夾着虛假信息的報道，似乎在暗示俄羅斯民眾，西方民主國家如此混亂墮落，風景這邊獨好...

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法國LCI全天新聞台3月26日報道，法國反退休改革的抗議並沒有逃過俄羅斯國家媒體的眼睛，他們用很多時間來播放這些主題，並添加“虛假信息”來凸顯一個瀕臨混亂的法國，試圖向觀眾展示一個"頹廢西方"的形象。

據法國電視一台的新聞頻道LCI台紹，俄羅斯新聞頻道“Rossia 24”在上周五的報道中添加虛假信息說：“能源工人已經切斷了巴黎警察局的電力”。“監控攝像系統已經停止工作”。此外，在俄羅斯電報群上廣泛流傳着“法國燃燒的街道”、用放大鏡頭拍攝的“垃圾和老鼠”照片，以及抗議者與警察之間的衝突和逮捕的圖片。

俄羅斯外交發言人瑪麗亞-紮哈羅娃(Maria Zakharova)迅速在加密社交網絡發表評論，她影射法國向烏克蘭提供軍事支持並嘲笑說，“馬克龍什麼時候開始向法國公民運送武器，以支持國家的民主和主權呢？"

普京的宣傳員奧爾加-斯卡貝耶娃(Olga Skabeïeva)則在俄羅斯第一電視頻道(Rossiya-1)上說："在法國首都巴黎東部的巴尼奧萊門（Porte de Bagnolet）地區，成群結隊的老鼠在垃圾堆中繁殖，吞噬着歐洲福利的殘骸”。她補充說，“這也許就是喪失主權的樣子"。

法國LCI電視台邀請的中歐和東歐問題專家科列斯涅克（Denys Kolesnyk）解釋說：俄羅斯官媒將"圖像放大，是要維持他們所說的'西方頹廢形象'的謊言。

這位專家解釋說，“這是莫斯科宣傳的一項政策，旨在向俄羅斯民眾表明，在別的地方，在西方，情況並不好”。“西方國家的情況正在惡化”。

另兩位專家在法國LCI新聞台討論這個問題時指出，“普京2018年旨在延長退休年齡的改革以失敗告終。那次他試圖將男性退休年齡從60歲延長至65歲”。“而那年俄羅斯人的均壽命只有大約67歲”。