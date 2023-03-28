【視頻】國際原子能機構總幹事與澤連斯基在紮波羅熱地區會面

烏克蘭戰爭，核安全

國際原子能機構總幹事拉斐爾 格羅西周一（3月27日）在烏克蘭紮波羅熱地區與烏克蘭總統澤連斯基會面，討論被俄軍佔領的核電站的情況。

廣告 繼續瀏覽後續

格羅西在在推特上發文說，"我與澤連斯基總統及該廠員工就保護紮波羅熱核電廠進行了豐富的交流。推特也同時配發了他在當地的照片。

格羅西和澤連斯基還參觀了第聶伯河的一個重要水力發電站，該水力發電站為紮波羅熱核電站供電。

澤連斯基在與格羅西會面時說，如果俄羅斯軍隊和人員不立即從紮波羅熱核電廠及周邊地區撤出，任何恢複核安全和保障的舉措都註定要失敗。

紮波羅熱核電站目前被俄軍佔領，但由烏克蘭技術人員運營。由於受到烏俄間相指為對方應付負責的軍事攻擊，核電站經常性與電網中斷。這一狀況令國際原子能機構擔心將導致發生大規模核災難。

格羅西在周一會面時說，“紮波羅熱核電廠的情況沒有好轉。這是由於軍事活動的增加造成的。”

儘管自去年8月以來，聯合國官員一直駐紮在該核電廠，但核電站周邊的軍事行動似乎並沒有減少。

拉斐爾-格羅西將在未來幾天內前往紮波羅熱核電站訪問

點擊視頻，收看法國電視France24的報道

UKRAINE-CRISIS/NUCLEAR-GROSSI-ZELENSKIY via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER