法防長：法國將把每月援烏的155毫米口徑炮彈增加一倍

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法國國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）在周二見報的一則參訪中表示，從3月底開始，法國向烏克蘭提供的155毫米口徑炮彈數量將增加一倍，達到每月2000枚。

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法國經濟與財政部部長勒梅爾（Bruno Le Maire）和勒科爾尼就政府正在審議的價值4130億歐元的2024-2030年“軍事計畫法案”在周一接受了《費加羅報》的專訪。就記者問道法國已向烏克蘭提供了多少軍事援助的問題，勒科爾尼回答說：“不幸的是，我們還沒有到這種支持的盡頭......2022年的報告還沒有完全完成。”

勒科爾尼介紹說：“有兩種類型的支出：一種是用於補充已交付的新裝備，如凱撒自行火炮或彈藥，另一種是旨在替換我們在不久的將來無論如何都會從軍隊中退役的裝備。例如，（向烏克蘭提供的）VAB裝甲車或AMX 10 RC輕型輪式坦克就是這種情況。我們正在記錄這些費用，以便將其提交給議會。”

記者說“有聲音提到6.6億（歐元）用於直接援助和再保證……”勒科爾尼表示：“對北約東翼的保證不等同於對烏克蘭的軍事援助。我們在這裡處理的是初步預算規定中所預見的我們武裝部隊的任務。在2022年，（法國）已經為在羅馬尼亞、波蘭和波羅的海國家的（北約）任務提供了5.3億歐元。”

當被問及法國今年還將向烏克蘭提供何種軍援時，勒科爾尼說：“我們將很快向基輔提供SAMP/T地對空防空系統，它可以保護戰場和城市的平民。這個系統是與意大利共同開發的，價值數億歐元。”

勒科爾尼補充說：“我們還將為烏克蘭的反攻提供必要的陸地裝備：從3月底開始，我們將把155毫米口徑炮彈的交付量增加一倍，達到每月2000枚。而且，我們正在與伊麗莎白·博恩（法國總理、Élisabeth Borne）一起研究國民議會中總統多數黨要求的對烏克蘭的支持基金的補充問題，其中的2億資金已經全部撥付。”

155毫米口徑炮彈，特別是由法國凱撒炮自走炮或德國Pzh 2000自走炮發射，射程可達40公里。北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)在2月份警告說，烏軍使用的炮彈數量超過了北約能夠生產的數量，使西方的庫存和國防工業“面臨壓力”。此後，歐盟決定籌集20億歐元，目標在未來一年向烏克蘭提供100萬枚炮彈。

因此，歐美國防工業正面臨著提高生產能力和縮短交貨時間的壓力。在法國生產155毫米口徑炮彈的Nexter公司計畫到2025年每年生產15萬枚炮彈，比俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發前多三倍。

在大西洋的另一邊，美國陸軍副部長卡馬里奧(Gabe Camarillo)周二表示，到2028財年，美國陸軍將把155毫米口徑炮彈的產量提高六倍以上，達到每月85000枚。他指出，目標是補充大量運往烏克蘭的炮彈，以幫助其對抗俄羅斯，並確保美國陸軍在自己的庫存中擁有合適的彈藥水平。

卡馬里奧當天在阿拉巴馬州亨茨維爾市舉行的美國陸軍協會全球部隊研討會上說，美國陸軍正在花費14.5億美元的產能，“將155毫米口徑火炮（炮彈）的產量從每月14000枚擴大到今年晚些時候的24000枚以上”，並在五年內達到每月85000枚炮彈。