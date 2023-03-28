白俄羅斯4月開始部署俄羅斯戰術核武器以回應西方"壓力"

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俄羅斯總統普京宣布最早下月開始在白俄羅斯部署俄羅斯"戰術"核武器的準備工作。白俄羅斯稱其接納俄羅斯核武器是為了回應西方的“壓力”。

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白俄羅斯外交部周二（3月28日）在一份聲明中說，白俄羅斯將接納俄羅斯的"戰術"核武器，以回應西方"前所未有的"壓力。

據法新社報道，作為俄羅斯的盟友，白俄羅斯外交部譴責西方對明斯克內部事務的"直接和粗暴干涉"，並稱，"兩年半以來，白俄羅斯一直面臨著來自美國、英國及其盟友的前所未有的壓力"。

白俄羅斯外交部續稱，在對其進行經濟和政治制裁的同時，北約還在白俄羅斯的鄰國"加強軍事潛力"。

白羅斯外交部門堅稱，在這種情況下，白俄羅斯"被迫採取反制措施"，但同時保證明斯克不會控制這些核武器，並稱其部署核武器"與《核不擴散條約》第一和第二條沒有任何抵觸"。

上周六，俄羅斯總統弗拉基米爾-普京宣布，他已獲得在白俄羅斯部署"戰術"核武器的明斯克協議。

法新社說，位於歐盟門口的白俄羅斯，自1994年以來，一直由普京最親密的盟友亞歷山大-盧卡申科領導。

根據俄羅斯總統普京的說法，在白俄羅斯部署俄戰術核武器的準備工作最早將在下個月開始。

這一宣布引起了西方的嚴厲批評，北約譴責俄羅斯的"危險和不負責任的言論"，而歐盟則威脅明斯克，如果繼續部署，將對其實施新的制裁。

美國重申，沒有理由相信俄羅斯準備使用核武器，同時譴責了俄羅斯的這一宣布。

雖然白俄羅斯沒有直接參與在烏克蘭的衝突，但莫斯科去年利用白俄羅斯領土對基輔進行了進攻。

俄羅斯官員已多次幾乎不掩飾地發出威脅：如果衝突明顯升級, 俄羅斯將在烏克蘭使用核武器。