【視頻】美國田納西州小學槍擊案：三名兒童和三名員工死亡

美國，槍擊案

美國田納西州納什維爾一所小學周一（3月27日）發生槍擊事件，三名兒童和三名學校員工死亡。總統拜登當天表示，事件“令人厭惡”，他說槍支暴力 "撕裂了我們國家的靈魂"，拜登再次呼籲國會通過對某些半自動武器的禁止立法。

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槍擊發生在美國當地時間3月27日上午，一名全副武裝的28歲槍手在田納西州納什維爾的一所私立基督教會學校開槍射擊，導致三名兒童和三名學校員工死亡。

當地警方發言在新聞發布會上說，槍手攜帶着 "至少兩支突擊步槍和一把手槍"，其中至少有兩支是合法持有。

警察迅速派往現場。在學校二樓找到槍手後將她擊斃。

警方確認槍手為一名28歲的變性人，生為女性，但自認同為男性。她之前曾在該學校就讀。警方說，槍手襲擊的動機仍然不明，可能與對學校的 "怨恨 "有關。

納什維爾是田納西州的首府，該州的共和黨議員在社交網絡上表達他們對事件的震驚，同時避免提及槍支敏感話題。

報道指，在一個槍支暴力幾乎每天都在發生的國家，拜登總統沒有就此次槍擊發表特別講話，而是在白宮舉行的婦女創業會議開始時提出該事件，說，"現在是到了在槍支管理方面應取得更多進展的時候了"。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）公布的最新數據，美國民間共有約4億支槍支，2020年包括自殺、意外或兇殺等因槍死亡的人數超過45000人。

自拜登就職總統以來，發布了一系列關於槍支監管的行政命令，但由於國會對此有管轄權，這些命令的範圍有限。

美國廣播公司新聞/華盛頓郵報2月份的一項民意調查顯示，51%的美國人反對禁止攻擊性武器，而47%的人支持禁令。

點擊視頻，收看法國電視France24的報道

2023年3月27日，在美國田納西州納什維爾，監控視頻顯示28歲的槍擊案嫌犯奧黛麗-黑爾攜帶武器進入學校。 © via REUTERS - METROPOLITAN NASHVILLE POLICE DE