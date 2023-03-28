阿富汗一所向女子開放的學校創始人被捕

阿富汗女性教育

被捕之前，阿富汗女童教育倡導者馬蒂烏拉-韋薩在坎大哈省斯平布爾達克區的移動圖書館旁為女童們上課2022年5月17日拍攝。

聯合國3月28日宣布阿富汗一個向女孩開放的學校的創始人在喀布爾被捕。聯合國要求塔利班當局澄清逮捕的原因。法國要求立即釋放這位創建《筆路》（PenPath）組織的負責人。

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聯合國阿富汗援助團 (Manua) 發推文稱，阿富汗一所對女生開放的學校的創始人，女童教育倡導者馬蒂烏拉·韋薩 (Matiullah Wesa) 周一在喀布爾被捕。

聯合國阿富汗援助團求當局“澄清韋薩的下落和逮捕他的原因，並確保他能獲得法律代表並與家人聯繫”。

法新社周二就逮捕馬蒂烏拉·韋薩聯繫了塔利班當局，但沒有得到回應。

阿富汗是世界上唯一禁止女孩在小學畢業後接受教育的國家。 塔利班於2021年8月重新掌權後，禁止少女進入中學，還禁止女性上大學。

在給出的原因中，塔利班政府認為女性必須穿戴覆蓋全身的伊斯蘭罩袍，並解釋說，一旦制定了伊斯蘭教育計畫，這些機構將重新向她們開放。

馬蒂烏拉·韋薩被捕後，他的一個兄弟，薩米烏拉-維薩（Samiullah Wesa）證實說，周一晚上馬蒂烏拉祈禱後在清真寺出口處“被兩輛車下來的人”逮捕。當他向這些人索要身份證時，他們毆打他並強行將他帶走 。

周二，馬蒂烏拉-韋薩的第四個兄弟阿陶拉·維薩（Attaullah Wesa）在推特上發布一段視頻宣布：薩米烏拉和他的另一個兄弟也被捕了：他們“被抓住、被戴上手銬帶走”，並補充說：“他自己也被當局尋找”。

不可逆轉的損失

馬蒂烏拉·韋薩也是《筆路》（PenPath）組織的負責人。他的兄弟薩米烏拉認為，他被捕的原因與他在教育領域的工作有關。

儘管女子中學被禁止，但他繼續前往偏遠地區，向人們宣傳女孩接受教育的重要性。

上周在阿富汗開學之際，他在推特上寫道："學校關閉造成的損害是不可逆轉的，這是不可否認的。我們正在數着小時、分鐘和秒鐘，直到女子學校開放。

他創建和負責的《鉛筆路徑》（PenPath）組織已經建立了18個圖書館，並在農村地區開展了圖書分發活動。

聯合國阿富汗人權問題特別報告員理查德-貝內特（Richard Bennett）對馬蒂烏拉·韋薩的被捕感到震驚。他在推特上說：“他的安全是最重要的，他的所有權利必須得到尊重”。

法國呼籲"立即釋放"馬蒂烏拉-韋薩。法國外交部說：“如果剝奪婦女的權利，任何社會都無法以正面的方式發展”。