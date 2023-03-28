FTX創始人被指向中國官員行賄約4000萬美元，再遭美檢方起訴

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據美聯社援引周二被公布的起訴書報導，加密貨幣交易所FTX創始人、前首席執行官（CEO）薩姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried， 簡稱SBF）被指控向一名或多名中國官員行賄4000萬美元，以解凍與他的加密貨幣業務相關的資產。SBF於去年12月在巴哈馬群島被捕並隨後引渡至美國，因共謀違反《反海外腐敗法》反賄賂條款的指控使他面臨的指控增加到13項。3月28日，新的起訴書由紐約南區聯邦地區法院開封。

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該指控還包含表明即將進行第五次逮捕的描述，美國聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）一再稱這是一項持續調查。根據起訴書，這名身份不明的人士參與了與SBF的賄賂陰謀，“將在紐約南區被捕”。

加密貨幣交易所FTX 於去年11月11日申請破產。憑藉向法院遞交了2.5億美元的個人擔保保證金後，SBF成功保釋，這讓他可以在司法程序進程中和他住在加州帕洛阿托市的父母住在一起。SBF對在公司倒閉前欺騙投資者數十億美元的指控拒不不認罪。

美國紐約南區聯邦地區法院法官卡普蘭(Lewis A. Kaplan)定於周四對改寫後的起訴書進行提審。他還在周二禁止SBF與FTX或其附屬的加密貨幣對衝基金交易公司Alameda Research的現任或前任員工進行交流。該命令還限制SBF只能使用一台筆記本電腦和電話，並禁止他進行加密通信或使用其他手機、電腦或可以上網的“智能”設備。

報導指，被指控的賄賂源於Alameda Research的運作。起訴書稱，中國執法部門在2021年初凍結了Alameda Research公司的某些加密貨幣交易賬戶，其中包含中國兩家最大的加密貨幣交易所的約10億美元的加密貨幣。

起訴書稱，現年31歲的SBF了解到，這些賬戶被中國當局凍結，是對Alameda Research公司對手的持續調查的一部分。起訴書說，在幾個月里，SBF通過利用律師進行遊說等方法多次嘗試解凍賬戶失敗後，他最終同意直接進行數百萬美元的賄賂，試圖解凍這些賬戶。

起訴書稱，在多次失敗的嘗試中，SBF和他指示的其他人利用與FTX交易所或Alameda Research公司無關的幾個人的個人身份信息在中國交易所開設了新的欺詐賬戶，試圖規避凍結令，並將加密貨幣從凍結賬戶轉移到欺詐賬戶。起訴書稱，當時價值約4000萬美元的部分加密貨幣賄賂款於2021年11月從Alameda Research公司的主要交易賬戶轉移到一個私人加密貨幣錢包，被凍結的賬戶也在大約同一時間被解凍。

起訴書稱，SBF和其他人“指揮並導致轉移”至少4000萬美元的加密貨幣，“目的是為了一名或多名中國政府官員的利益，以影響和誘使他們”解凍其中一些賬戶。

起訴書稱，在SBF收到賬戶解凍確認後，他授權轉移額外數千萬美元的加密貨幣以完成賄賂。Alameda Research公司的前首席執行官卡洛琳·埃里森 (Carolyn Ellison) 已在此案中受到指控。她已同意出庭作證指控SBF，兩名前FTX高管也已同意在與美國政府的合作協助調查的交易中認罪。

SBF的律師沒有立即回復美聯社的置評請求。