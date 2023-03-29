布林肯：警惕使俄羅斯獲利的停火呼籲 庫列巴：不惜一切代價的和平是種幻覺

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月28日在線上出席專題討論會時警告說，應提防那些“看似善意的努力”，“例如，呼籲停火，這可能會產生凍結衝突的效果，使俄羅斯能夠鞏固其已經取得的成果，並只是利用時間來休整，然後重新發動攻擊”。同樣以線上方式出席會議的烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）則強調：“我想說清楚——俄羅斯必須從烏克蘭每一平方米的領土上撤出。不應誤解撤軍這個詞的含義。”

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第二屆民主峰會由韓國、美國、荷蘭、贊比亞和哥斯達黎加五國共同主辦。於本月28日至30日以視頻形式舉行。美烏等國外長28日以線上會議方式參加了題為“在烏克蘭實現公正持久的和平”的專題研討會。

庫列巴在會上發言表示：“九年多來，我們最優秀的兒女們不僅為他們的未來而戰，而且還以生命為代價捍衛我們共同的民主價值觀。在這場戰鬥中，我們正在捍衛整個民主世界。沒有哪個國家比烏克蘭更希望和平，但不惜一切代價的和平是一種幻覺。要使和平成為持久的和平，它需要是公正的。”

庫列巴說：“停止俄羅斯的侵略和恢復烏克蘭的領土完整是和平的基本條件。對侵略者作出不明智的讓步，只會鼓勵俄羅斯加強對民主的攻擊，使其有時間重建其軍事能力並恢復對烏克蘭的武裝進攻。我們需要一個全面、公正和持久的和平，我們知道如何獲得這種和平。”

庫列巴說：“為此，澤連斯基總統，正如你們都清楚的那樣，提出了我們的和平方案。這一倡議是一個明確的行動計畫，不僅應該給烏克蘭帶來和平，而且應該在國際法的規範和原則基礎上恢復世界秩序。我們注意到，其他國家也在提出自己的倡議。我們讚賞他們對一個危及全球安全的問題的關注。”

庫列巴說：“然而，我想強調的是，只有當和平保證全面停止俄羅斯的侵略，俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭領土，並在國際公認的邊界內恢復我國的領土完整，烏克蘭人民才會接受和平。”

庫列巴指出：“烏克蘭的和平方案包含所有這些結束戰爭的公正條件。我們的和平計畫已經得到了認可和批准，包括在聯合國大會決議的投票過程中：‘在烏克蘭實現全面、公正和持久和平所依循的《聯合國憲章》原則’。該決議反映了和平方案的許多關鍵點，得到了141個國家的批准。七國集團歡迎並支持烏克蘭努力推進和平方案中關於全面、公正和持久和平的願景。歐盟贊同烏克蘭的倡議。在與我們夥伴的雙邊協議中也是如此。”

隨後，庫列巴在逐一介紹烏克蘭版“和平方案”10點提議時提及，“該方案的第六點是俄羅斯軍隊的撤出和停止敵對行動。我想說清楚：俄羅斯必須從烏克蘭的每一平方米的領土上撤出。對‘撤軍’一詞的含義不應有任何誤解。”

庫列巴補充說：“該方案的第七點是恢復正義。讓我在這裡停下來，給你們幾個細節。侵略者必須賠償對烏克蘭造成的所有損失。建立一個國際賠償機制，讓俄羅斯支付賠償金是至關重要的。然而，並非所有的損失都可以追回。沒有人能夠讓俄羅斯野蠻入侵的受害者起死回生。侵略伴隨着令人髮指的罪行，布查和伊爾平的謀殺案，以及赫爾松和伊久姆的俄羅斯酷刑室就是證明。在馬里烏波爾被殺害的烏克蘭平民的確切人數不詳，但據說有數萬人。”

庫列巴表示：“這方面的責任不僅在於俄羅斯聯邦的政治和軍事領導人，也在於普通的執行者。對無辜受害者的記憶要求所有對這些暴行負有責任的人面臨公正的懲罰。通過對普京發出逮捕令，國際司法已經對他的罪行做出了適當的評估。侵略烏克蘭罪的特別法庭的有效工作應進一步恢復對司法的信心。”

庫列巴還談到：“該方案的第九點是防止戰爭升級和侵略的重複。最後，第十點，方案的第十點是確認戰爭的結束”。他強調：“這些是非常簡單的10點；它們都是有意義的。而且它們必須得到執行，我們必須團結一致，確保將這一方案作為解決的基礎。國際社會一直表明，其不會容忍對原則的侮辱——對《聯合國憲章》原則的侮辱。”

庫列巴說：“因此，我敦促所有國家重申他們的決心，共同努力將烏克蘭的和平方案付諸行動。每個國家，我強調每個國家都可以通過參與實施這一和平方案的具體要點，為和平事業作出貢獻。”

布林肯在接下來的發言中說：“我認為，我們都必須非常清楚並提防那些看似善意的努力，例如，呼籲停火，這可能會產生凍結衝突的效果，使俄羅斯能夠鞏固其已經取得的成果，並簡單地利用時間來休息和整修，然後重新發動攻擊。”

布林肯說：“因此，表面上看起來很有吸引力的東西——誰不希望槍聲沉寂——也可能是一個非常狡猾的陷阱（very cynical trap），我們必須非常、非常小心。”

布林肯表示：“沒有人比烏克蘭人民更希望得到和平，因為他們是直接因和平的缺失和這種侵略而受害的人。但和平必須是公正的，必須是持久的；否則，它最終將是徒勞的。”