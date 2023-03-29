澤連斯基：我們已準備好在烏克蘭見到習近平

3月28日從蘇梅開往基輔的列車上，烏克蘭總統澤連斯基接受了美聯社記者的採訪。他談到了巴赫穆特戰役對於烏軍的重要性、他與中國領導人的接觸、美國2024年選舉可能會對俄烏戰爭中烏方造成的影響，並預測了戰爭將以何種方式結束。點擊以下內文視頻了解詳情。

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00:41 3月28日澤連斯基在火車上接受美聯社採訪 © AP

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這一鐵路之旅期間，澤連斯基參加了蘇梅解放一周年紀念活動，訪問了駐紮波羅熱附近前線陣地的部隊。 他最近也在巴赫穆特附近進行了類似的訪問。 雖然一些西方軍事分析人士認為這座城市並不具有重要的戰略意義，但澤連斯基警告，在戰爭的這個階段，任何地區出現損失，都會危及烏方的良好勢頭：“我們不能在階段性戰鬥中失敗，因為這些階段性勝利就好比是一張完整的餅的組成部分”。

澤連斯基警告，烏克蘭必須贏得巴赫穆特戰役，否則俄羅斯可能會開始為停戰協議爭取國際支持，而這一停戰協議將需要烏克蘭做出不可接受的妥協：“如果巴赫穆特落入俄羅斯軍隊之手，普京將把這場勝利賣給西方、賣給俄羅斯、中國和伊朗”。“如果他嗅到了血的氣味，聞到我們很虛弱，他就會推、推、推”；“人們會厭倦，整個社會都會催促我們向俄羅斯做妥協”。不過，他表示目前還沒有感受到這種壓力。

談到尤其是來自西歐和美國的國際社會對於烏克蘭的軍事支持，澤連斯基表示他確實擔心戰爭可能會受到華盛頓2024年選舉後政治力量轉變的影響：“美國真的明白，如果他們停止幫助我們，我們就贏不了”。特朗普潛在的共和黨競爭對手、佛州州長羅恩·德桑蒂斯表示，在與俄羅斯的“領土爭端”中保衛烏克蘭，並不是美國國家安全的重要優先事項。 在面對共和黨其他方面的批評後，他後來表示收回這一聲明。

有關中國，澤連斯基向一位尚未訪問烏克蘭，卻十分重要的領導人-中國國家主席習近平發出了訪問烏克蘭的邀請。他表示：“我們已經準備好在這裡見到他了”，“我想和他談談”。“在全面戰爭開始之前，我們有接觸。但是這一年多以來，沒再有過了”。

習近平上周訪問了普京，引發了北京可能準備向莫斯科補充武器和彈藥的擔憂。幾天後，普京宣布他將向白羅斯部署戰術核武器。對此，澤連斯基表示，普京此舉是為了轉移人們對他缺乏從中國獲得保證的注意力：“這是什麼意思？ 這意味着這次訪問對俄羅斯不利”。

澤連斯基還對戰爭如何結束做了預測：他的國家將通過一系列“小的勝利”和“小的步驟”，去戰勝一個“非常龐大的國家、龐大的敵人、龐大的軍隊”。至於烏克蘭本身，他表示，戰爭“改變了我們”，但“最終讓烏克蘭社會變得更加強大"。“它（戰爭）可以以一種方式分裂我們的國家，或者以另一種方式團結我們的國家”；“我心存感激，我感謝每一個人，每一個合作夥伴，感謝我們的人民，感謝上帝，因為我們在國家的關鍵時刻找到了（團結的）路徑。這一團結之路拯救了我們的國家，也拯救了我們的土地”。