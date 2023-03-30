世界多達9576枚核彈頭 隨時可發

核武器/9576隨時可發核彈頭

非政府組織「挪威人民援助」（Norwegian People's Aid）發表「禁止核武監測」新報告，稱全球或明或暗擁有核武的9個國家，2023年共有9576枚可隨時發射的核彈頭，較2022年9440枚有所增加。

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根據這個報告，全球可用核彈頭統計顯示增加其中俄羅斯與中國增加最多。

法新社引述非政府組織「挪威人民援助」（Norwegian People's Aid）發表的「禁止核武監測」報告（Nuclear Weapons Ban Monitor），全球2023年共有9576枚可隨時發射的核彈頭，較2022年9440枚有所增加。

這項研究報告是與美國科學家聯盟（FAS）合作提出，此時俄國一再針對烏克蘭戰事以及西方對烏克蘭提供的軍事援助，發出核武威脅。

根據各獨立觀察家估計，美國多年來已在比利時、德國、義大利、荷蘭與土耳其部署大約100枚所謂的「戰術」核武，即射程較短和威力較小的核武。

據該報告，去年全球增加136枚可隨時發射的核彈頭屬於俄羅斯、中國、印度、朝鮮和巴基斯坦所有；俄國擁有全世界數量最龐大的5889枚操作中彈頭。