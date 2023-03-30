法國體育部長：奧委會的建議“絕不預判”俄羅斯及白俄羅斯選手是否參賽巴黎奧運

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法新社報道，法國體育部長歐德-卡斯特拉3月30日星期四在巴黎近郊視察時表示，國際奧委會允許俄羅斯和白俄羅斯選手以中立身份參加未來比賽的建議，“絕不預判”俄羅斯運動員和白俄羅斯運動員（在巴黎奧運會中）的存在。

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國際奧委會（IOC）星期二做出允許俄羅斯和白俄羅斯選手以中立身份參加未來比賽的建議，但就2024巴黎奧運會，國際奧委會說將在“合適的時候”給出自己的決定。

法新社報道，法國體育部長歐德-卡斯特拉3月30日星期四在巴黎近郊視察時表示，國際奧委會允許俄羅斯和白俄羅斯選手以中立身份參加未來比賽的建議，“絕不預判”俄羅斯運動員和白俄羅斯運動員（在巴黎奧運會中）的存在。

法國體育部長補充說：“如果各單項運動的國際總會決定個別選手可參賽，將會依照嚴格的中立制度進行，不會有俄羅斯的國旗和國歌出現。”

法國體育部長還表示，馬克龍總統將在夏季就該主題發表講話。她說，即使“國際奧委會擁有最終決定權，無論是奧運會還是殘奧會，都是國際奧委會為運動員的參與設定條件，但是，國家元首馬克龍的聲音“將在反思中被傾聽”。

法國體育部長也說：“奧運地主國領導人顯然也有發言權，國際奧會會在考量時納入其中。”