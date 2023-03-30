紐約時報：烏克蘭戰爭中不光彩的美國志願者

3月28日的美國紐約時報刊登署名文章：“謊言、爭吵和欺詐：烏克蘭戰爭中不光彩的美國志願者”。

廣告 繼續瀏覽後續

文章說：他們成千上萬地湧入烏克蘭，其中許多是美國人，承諾會給這場正義的戰爭帶來軍事經驗、資金或補給。在他們的家鄉，地方報紙讚美他們的奉獻，人們捐出數百萬美元資助他們。然而，經過一年的戰鬥，這些簡陋的志願者組織正在相互爭鬥，拖累整體的戰局。有人揮霍資金或編造自己的英勇事跡。記錄顯示，還有一些人在假慈善之名，利用這場戰爭謀取私利。

其中一名來自弗吉尼亞的海軍陸戰隊退伍中校因涉嫌非法出口軍事技術受到美國聯邦政府的調查。一名前陸軍士兵在抵達烏克蘭後選擇叛逃到了俄羅斯。一名編造了服役經歷的康涅狄格州男子一直在戰場上直播——包括公布自己的確切位置——同時吹噓他能輕易獲取美國武器。一名前建築工人在策畫使用假護照將巴基斯坦和伊朗武裝人員偷運入境。

這些是是非非中，有一件事格外令人稱奇——在幾個最大的志願者組織中，有一個正陷入權力鬥爭，鬥爭的一方是一名謊稱曾在美國海軍陸戰隊服役的俄亥俄州男子，另一方曾是某家長角牛排館的助理經理。

這些形形色色的人物之所以能在烏克蘭國防中有一席之地，是因為美國政府保持在場外的姿態：拜登政府向烏克蘭輸送的武器和資金，但沒有派出專業軍人。這就意味着，那些在美國主導的戰爭中根本不可能接近戰場的人現在得以活躍在烏克蘭前線——往往可以無限制地獲取武器和軍用裝備。

紐約時報文章說：許多志願者前往烏克蘭是出於無私和大無畏的精神。其中一些人獻出了生命。這些外國人在營救平民，幫助傷者，與烏克蘭人並肩拼殺。還有人在募集資金用於購買重要的物資。

紐約時報查閱了100多頁志願者組織的內部文件，採訪了超過30名志願者、戰士、籌款人、捐款人和美國、烏克蘭政府官員。其中一些人因涉敏感信息而要求匿名。採訪和研究揭示了一系列的欺詐、錯誤和爭執，它們阻礙了2022年2月俄羅斯全面入侵後在烏克蘭總統澤連斯基號召下形成的志願支援行動。”當時他說。“每一位烏克蘭的朋友，如果你想和烏克蘭一起保衛這個國家，我們會給你武器。”

成千上萬人響應了號召。有些人加入了烏克蘭為外國戰鬥人員建立的軍事組織，比如國際軍團(International Legion)。還有一些做了募捐的工作。由於烏克蘭首都基輔正受到攻擊，沒有時間仔細審查這些初來乍到的人。於是一些有不光彩歷史的人混進了國際軍團以及其他許許多多的的志願者組織，其中有的人篡改或編造了自己的從軍履歷。

在被問及這些問題時，烏克蘭軍方沒有具體回應，但表示他們的確十分警惕，因為俄羅斯特工經常試圖滲透到志願者團體中。