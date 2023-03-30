聯合國通過歷史性決議硬性確認國家責任促進氣候公正

聯合國/氣候/國家責任

聯合國成員國周三同意要求世界最高法院即國際法院澄清各國在應對氣候變化方面的應有義務，並更好地保護社區免受與氣候有關的禍害。

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聯合國通過歷史性決議促進國家擔責保證氣候公正。本台報道稱，這雖然是一個小小的想法，但卻走過很長的路。斐濟的學生在兩年前發起了這個倡議：即要求國際法院（ICJ）為 "今世與後代 "界定各國在全球變暖中的責任。隨後，鄰國瓦努阿圖政府決定在2021年將這場氣候鬥爭帶到聯合國，召集193個成員國中的130個在聯合國大會上支持一項決議。

本台在紐約的記者Carrie Nooten報道稱，聯合國大會於3月29日星期三在熱烈的掌聲中通過了這項決議，呼籲國際司法部門澄清各國在應對氣候變化方面的 "義務與責任"，並將此事正式提交給國際法院。國際法院將在2025年前提出裁決。

將氣候問題作為任期核心任務之一的聯合國秘書長古特雷斯對該決定多次表示歡迎，古特雷斯昨天說，"你們正在共同創造歷史。" 聯合國秘書長說，雖然國際法院的意見不具有約束力，但它們具有重要的法律和道德份量，通常會被各個國家的國家法院考慮，因此可以幫助各國政府 "採取世界迫切需要的更大膽、更有力的氣候行動"。

發起國希望這將推動各國政府加快氣候行動。瓦努阿圖總理Ishmael Kalsakau評論說："今天我們見證了氣候正義的史詩般的勝利。瓦努阿圖本身在3月初的幾天內被兩個強大的氣旋蹂躪。

聯合國的該決議還提到了迄今為止在官方文本中被忽視的關鍵因素，如氣候變化中的代際公平或對小島嶼國家的義務，這些國家尤其受到威脅。

據報道，但並非所有國家都如此熱情。中國和美國，世界上最大的兩個二氧化碳排放國，就沒有加入該決議案的提案國。