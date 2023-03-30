馮德萊恩：面對中國，歐盟應當去風險，而不是與之脫鉤

歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩下周將訪華。3月30日，她在布魯塞爾表示，面對中國，歐盟應更好地保護其安全利益。點擊以下內文視頻了解詳情。

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01:48 歐委會主席烏蘇拉·馮德萊恩 © AP

美聯社報道，馮德萊恩指出，中國不斷變化的政策可能需要歐盟為一些關鍵部門開發新的防禦方式。歐盟還需要在微電子、量子計算、機器人、人工智能、生物技術等敏感的高科技領域確定與中國等國家的未來關係。在不能排除雙重用途或可能涉及人權的情況下，需要明確界定投資或出口是否符合歐盟的安全利益，確保歐洲公司的資本、專業技能和知識不會被“系統性競爭對手”國家用來增強其軍事和情報能力。

“因此，我們必須查看我們的工具箱中存在哪些漏洞，這些漏洞導致新興和敏感技術通過對他國的投資而泄漏。因此，我們目前正在考慮歐洲是否以及應該如何制定有針對性的對外投資工具，這將涉及少數敏感技術，而對這些技術的投資，可能會導致發展出對（歐洲）國家安全構成風險的軍事能力”。

路透社也報道稱，馮德萊恩表示，“很明顯，我們（與中國）的關係在過去幾年變得更加疏遠和困難。一段時間以來，我們看到中國的整體戰略態勢非常刻意地變強硬，行動也隨之變得強硬...中國如何履行國際人權義務，履行多少，將同時考驗我們與中國合作的程度。中國一直加強其軍事姿態，同時也加強了其虛假信息和經貿政策的威逼。這是一項蓄意的政策，好讓其他國家服從，照做...我認為與中國脫鉤既不可行，也不符合歐洲的利益。我們的關係不是非黑即白的，我們的反應也不可能是非黑即白的。這就是為什麼我們需要專註於去風險，而不是與之脫鉤”。