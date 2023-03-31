北約秘書長：目標讓瑞典在7月前加入聯盟

芬蘭/瑞典/北約

土耳其大國民議會3月30日投票批准了芬蘭加入北約的申請，為芬蘭加入聯盟消除了最後的障礙。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）對此表示歡迎，並指芬蘭將在未來幾天正式加入聯盟。他還在受訪時表示，瑞典仍有可能在今年夏季成為北約成員國。

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土耳其大國民議會周四以276票贊成、0票反對的投票結果，批准了芬蘭加入北約的申請。至此，北約30個成員國議會均已批准芬蘭加入北約。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）當天通過聲明表示：“所有30個北約成員國現已批准芬蘭加入北約。我想感謝他們每個國家的信任和支持。芬蘭將是一個強大而有能力的盟友，致力於聯盟的安全。芬蘭現在已經準備好加入北約。我們期待着歡迎瑞典早日加入我們的行列。”

芬蘭總理桑娜•馬林（Sanna Marin）表示：“芬蘭的申請現已獲得所有成員國的批准，我們將加入北約。感謝所有國家的支持。作為盟友，我們將給予和接受安全。我們會互相保護。芬蘭現在和將來都與瑞典站在一起，並支持它的申請。”

斯托爾滕貝格周五通過視頻講話表示：“我歡迎土耳其大國民議會投票批准芬蘭加入北約。所有30個北約盟國現已批准加入協議。我剛剛與尼尼斯托總統通了話，在這個歷史性的時刻向他表示祝賀。芬蘭將在未來幾天正式加入我們的聯盟。他們的加入將使芬蘭更安全，北約更強大。”

斯托爾滕貝格補充說：“芬蘭擁有能力很強的部隊。先進的能力。還有強大的民主機構。因此，芬蘭將為我們的聯盟帶來很多”。他談到：“去年，所有盟國都作出了歷史性的決定，邀請芬蘭和瑞典加入我們的聯盟。從那時起，我們就見證了北約現代史上最快的批准進程。”

斯托爾滕貝格指出：“所有盟國都同意，迅速完成瑞典的批准程序符合每個國家的利益。我也期待着歡迎瑞典儘快成為北約大家庭的正式成員。”

此外，斯托爾滕貝格在接受政治新聞網站Politico採訪時堅稱，在土耳其5月的總統大選之後，瑞典的入盟申請仍可能獲得該國的綠燈。在今年早些時候斯德哥爾摩發生焚燒古蘭經的抗議活動後，土耳其與瑞典的關係在選前變得更具爭議。

斯托爾滕貝格在位於布魯塞爾的北約總部介紹稱，“我的目標仍然是在土耳其選舉之後，但在（北約）維爾紐斯峰會之前，我們也可以批准瑞典（的申請）”。他指的是將於7月11日在立陶宛首都舉行的北約年度峰會。不過，他沒有說這是否需要土耳其出現新政府的上台。長期執政的埃爾多安總統，在他的領導下土耳其經常被指責民主倒退，他的權力多年來首次面臨嚴重威脅。

斯托爾滕貝格強調，最終決定權在土耳其。匈牙利也尚未批准瑞典的申請，但土耳其被視為瑞典入盟的最終障礙。“我們談論主權國家議會，當然，我不能代表他們提供任何保證，”斯托爾滕貝格說。

斯托爾滕貝格表示，即使在拖延數月之後讓芬蘭加入北約，表明聯盟在俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭中發揮了作用。他說，芬蘭的申請最終得到批准“表明北約的大門仍然敞開”。斯托爾滕貝格補充說，俄羅斯總統普京“得到的結果與他想要的相反——而芬蘭將使北約變得更強大。”

斯托爾滕貝格指出，如果芬蘭和瑞典都加入該聯盟，歐盟96%的人口將很快生活在北約國家。他感嘆道：“今天是歷史性的一天”。但考慮到瑞典的入盟申請停滯不前，這在北約內部引發了一定程度的挫敗感，斯托爾滕貝格表示，希望土耳其能夠在 5 月14日的總統大選和7月的北約維爾紐斯峰會之間批准瑞典的成員資格。

斯托爾滕貝格強調，在他看來，斯德哥爾摩已經盡了自己的一份力量來解決安卡拉的關切。“瑞典已經履行了三方備忘錄規定的義務，”他說，指的是安卡拉與赫爾辛基和斯德哥爾摩達成的一項協議，該協議刺激了兩國的政策變化。

斯托爾滕貝格提到：“談判很艱難，但瑞典已經證明他們正在加強與土耳其的合作，打擊恐怖主義，交換更多情報和信息——而且對從瑞典向土耳其出口武器沒有任何限制。”

斯托爾滕貝格重申，儘管瑞典還不是北約成員國，但其並不孤單。“瑞典的情況完全不同，現在比他們申請之前安全得多，”他說。

斯托爾滕貝格表示：“他們現在坐在北約談判桌前”，並指北約加強了在該地區的存在，一些盟國已經向瑞典提供了安全保證。

斯托爾滕貝格說：“我會努力讓瑞典的批准儘快到位”，“但不，這期間瑞典並不是孤立無援，沒有任何朋友，沒有任何安全感。”

斯托爾滕貝格強調，“難以想象，如果（瑞典）有任何軍事威脅，我們不會作出反應。”

瑞典外交大臣比爾斯特倫（Tobias Billström）周五通過推特表示：“今天，我們為芬蘭感到高興。這是我們姐妹國家向前邁出的重要一步，這將有助於芬蘭和瑞典的安全，因為他們現在成為了北約成員。”