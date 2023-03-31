布查解放一周年後在痛苦中重建 澤連斯基誓言打敗 "邪惡俄羅斯"

烏克蘭戰爭

2023年3月31日，從左至右，斯洛伐克總理愛德華-黑格、摩爾多瓦總統馬亞-桑杜、烏克蘭總統沃洛基米爾-澤倫斯基、斯洛文尼亞總理羅伯特-戈洛布和克羅地亞總理安德烈-普倫科維奇在烏克蘭基輔郊區的布查出席從俄羅斯軍隊手中解放領土周年紀念活動。(烏克蘭總統新聞辦公室/ 美聯社)

烏克蘭總統沃洛基米爾-澤連斯基周五（3月31號）在俄羅斯撤出布查一周年之際發誓要打敗 "邪惡的俄羅斯"，這個殉難的城市已經成為被歸咎於莫斯科軍隊犯下"暴行 "的痛苦象徵。

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澤連斯基在當天早些時候發誓要 "懲罰所有犯下大屠殺罪行的人 "之後，向來自布查的人民承諾了勝利。烏克蘭總統說： "我們肯定會贏，俄羅斯的邪惡將倒下，就在烏克蘭這裡，將無法再次崛起。"

當天出席紀念活動的有克羅地亞，斯洛伐克和斯洛文尼亞總理等人。聯合國人權事務高級專員沃爾克-蒂爾克在日內瓦譴責嚴重的侵犯人權行為，稱這些行為在俄羅斯入侵烏克蘭的13個月後已成為 "可恥的常規"。

2022年3月31日，俄羅斯軍隊在根據弗拉基米爾-普京總統的命令發動對該國的入侵一個月後，從基輔地區撤走。撤軍兩天後，大屠殺事件被人所知。法新社記者4月2日在布查發現了被燒毀的車輛、被毀壞的房屋，最令人震驚的是，20名身着便衣的男子的屍體散落在幾百米之外，其中一人的雙手被反綁。這些場面震驚了整個世界，基輔和西方都譴責對平民的處決。克里姆林宮否認有任何參與，並指這是一個導演的事件。

烏克蘭估計，在佔領期間，"超過1400名 "平民在布查地區死亡，包括在該鎮的637人。

澤連斯基在發現事件兩天後訪問現場時明顯深感震動，他譴責 "戰爭罪"，稱這將被 "世界公認為種族滅絕"。

普京周五則簽署了一項法令，批准了一項新的外交政策理論，據他的外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫稱，該理論強調了來自美國及其西方盟友針對俄羅斯的 "混合戰爭"。

重建繼續生活

法新社記者周四在這個戰前有37000名居民的城市看到了重建工作。數十名工人用挖掘機、反鏟和翻鬥車忙碌着，重建房屋和人行道。

儘管創傷依然存在，但接受法新社採訪的居民承認，"痛苦正在消退"，因為他們必須 "繼續生活"。

管理當地東正教教區的安德里大主教說，在不忘記死者的情況下，重要的是 "活在未來"。他說："我們不僅要贏，還要打敗佔領者（......）罪犯必須受到譴責，邪惡必須受到懲罰。"