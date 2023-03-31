布查解放一周年後在痛苦中重建 澤連斯基誓言打敗 "邪惡俄羅斯"
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烏克蘭總統沃洛基米爾-澤連斯基周五（3月31號）在俄羅斯撤出布查一周年之際發誓要打敗 "邪惡的俄羅斯"，這個殉難的城市已經成為被歸咎於莫斯科軍隊犯下"暴行 "的痛苦象徵。
澤連斯基在當天早些時候發誓要 "懲罰所有犯下大屠殺罪行的人 "之後，向來自布查的人民承諾了勝利。烏克蘭總統說： "我們肯定會贏，俄羅斯的邪惡將倒下，就在烏克蘭這裡，將無法再次崛起。"
當天出席紀念活動的有克羅地亞，斯洛伐克和斯洛文尼亞總理等人。聯合國人權事務高級專員沃爾克-蒂爾克在日內瓦譴責嚴重的侵犯人權行為，稱這些行為在俄羅斯入侵烏克蘭的13個月後已成為 "可恥的常規"。
2022年3月31日，俄羅斯軍隊在根據弗拉基米爾-普京總統的命令發動對該國的入侵一個月後，從基輔地區撤走。撤軍兩天後，大屠殺事件被人所知。法新社記者4月2日在布查發現了被燒毀的車輛、被毀壞的房屋，最令人震驚的是，20名身着便衣的男子的屍體散落在幾百米之外，其中一人的雙手被反綁。這些場面震驚了整個世界，基輔和西方都譴責對平民的處決。克里姆林宮否認有任何參與，並指這是一個導演的事件。
烏克蘭估計，在佔領期間，"超過1400名 "平民在布查地區死亡，包括在該鎮的637人。
澤連斯基在發現事件兩天後訪問現場時明顯深感震動，他譴責 "戰爭罪"，稱這將被 "世界公認為種族滅絕"。
普京周五則簽署了一項法令，批准了一項新的外交政策理論，據他的外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫稱，該理論強調了來自美國及其西方盟友針對俄羅斯的 "混合戰爭"。
重建繼續生活
法新社記者周四在這個戰前有37000名居民的城市看到了重建工作。數十名工人用挖掘機、反鏟和翻鬥車忙碌着，重建房屋和人行道。
儘管創傷依然存在，但接受法新社採訪的居民承認，"痛苦正在消退"，因為他們必須 "繼續生活"。
管理當地東正教教區的安德里大主教說，在不忘記死者的情況下，重要的是 "活在未來"。他說："我們不僅要贏，還要打敗佔領者（......）罪犯必須受到譴責，邪惡必須受到懲罰。"