布查解放一周年 澤連斯基：我們永不會原諒，將懲罰每一個犯罪者

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3月31日，在基輔近郊的布查被解放一周年之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與來訪的摩爾多瓦總統、斯洛伐克總理、斯洛文尼亞總理和克羅地亞總理及烏方官員共同前往當地，參加了紀念布查在俄羅斯軍隊佔領期間被殺害的居民的活動。

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澤連斯基周五通過社交媒體平台“電報”表示：“布查和布查地區。被佔領33天。1400多人死亡，包括37名兒童。在亂葬崗和酷刑室中發現175多人”。他補充說：“9000起俄羅斯戰爭罪行。再次成為烏克蘭自由城市的365天。”

澤連斯基表示：“是佔領國軍隊暴行的象徵。我們永遠不會原諒。我們將懲罰每一個犯罪者”。此外，烏克蘭總檢察長科斯廷（Andrii Kostin）在周五的一份單獨聲明中說，這些是“可怕的數字”。

科斯廷表示：“那是我們大家第一次看到敵人暴行的規模空前的證據”。聲明稱，烏克蘭總檢察長辦公室已通報近100名俄羅斯軍官涉嫌在布查犯下戰爭罪行，對35名俄軍軍官的起訴書已經送交法院。

科斯廷強調：“在所有戰爭罪行的組織者和犯罪者被判刑之前，我們不會停止”。據烏克蘭總統府介紹，澤連斯基等人參加的紀念儀式在布查的聖徒安德魯一世和眾聖徒教堂附近舉行。

參加者在被俄羅斯侵略者殺害的布查平民的埋葬地的紀念十字架上點上了聖像燈。在儀式上，他們宣讀了被埋在教堂附近亂葬崗的77名已確認身份的人的名字，以及在爭奪布查的戰鬥中死亡的11名軍人的名字。

此外，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）當天發表視頻講話表示：“當勇敢的烏克蘭人激烈地阻止入侵者向基輔推進時，他們揭露了一個令人髮指的事實。在布查，俄羅斯士兵掠奪和焚燒房屋，折磨、強姦和謀殺無辜平民。”

馮德萊恩說：“解放後，我曾到過布查。攻擊的野蠻性是顯而易見的。亂葬崗和地面上一字排開的屍體袋的景象永遠銘刻在我的記憶中。恐怖故事背後的人也是如此。那些雙手被綁在背後，頭部中彈的年輕人。騎着自行車時被射中背部的祖父。甚至婦女和兒童也未能倖免。”

馮德萊恩指出：“一年過去了，很明顯：在布查發生的事情不是一個偶然事件。那些冷血的處決是一個更大的計畫的一部分。殘忍的、惡意的、精心策畫的。克里姆林宮想要消滅烏克蘭：它的國家地位，它的獨立和民主。克里姆林宮還想消滅烏克蘭人：他們的民族身份。他們的存在感。他們的歷史，以及他們對未來的希望。這些都是戰爭罪行。這些都是危害人類罪的罪行。而布查的屠殺已經在被俄羅斯軍隊佔領的其他烏克蘭土地上複製。”

馮德萊恩補充說：“普京計畫中的另一個目標是兒童。烏克蘭表示，超過16200名兒童被綁架。他們被驅逐到俄羅斯，離開了他們的家庭和社區。剝奪了他們的童年和他們的根。這是又一次公然企圖抹殺烏克蘭人的身份。這是不可否認的。這是不可原諒的。而且是要受到懲罰的。因此，在歷史上第一次，國際刑事法院對聯合國安理會常任理事國的領導人發出了逮捕令。通過指控普京，國際刑事法院的檢察官發出了一個明確的信息：犯罪者和他的黨羽將無法逃脫。戰犯將被追究其行為的責任。”

馮德萊恩提到：“歐盟正在努力收集證據並將檢察官召集起來。我們最近還建立了一個起訴侵略罪行的國際協調中心。這是作為歐洲司法組織的聯合調查組的一部分進行的，國際刑事法院也參加了這一工作。”

馮德萊恩表示：“我們將繼續帶頭努力，確保普京能夠為侵略罪行負責。為此，我們繼續支持建立一個專門的法庭，如果這需要的話。這是為了烏克蘭，也是為了每個國家的生存權、自由權和書寫自己的未來。我們不僅希望俄羅斯的犯罪計畫失敗。我們希望為烏克蘭和烏克蘭人伸張正義。”