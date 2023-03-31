英國加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”

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英國在英國時間星期五凌晨宣布加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”。英國加入這一協定需要進一步將貿易規則向成員國調整，會令英國更加遠離歐盟。

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英國獲接納加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，簡稱CPTPP)，成為該協定的第12個成員，這也是首度有印太地區以外的國家加入這一協定。

英國商貿大臣巴德諾赫(Kemi Badenoch)在英國時間星期五凌晨宣布加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP）。該協定原本有11個成員，包括澳洲、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南，總人口約五億，其國民生產總值約為全球的15%。

“脫歐後自由制訂貿易政策”

英國商貿大臣巴德諾赫指，加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”顯示英國政府有好好利用在離開歐盟後她自由制訂貿易政策的能力，去找尋世界上的新市場發展經濟。她又說，加入這一協定會讓英國商界更容易進入印太地區，這個被視為帶領未來增長的地區。

英國成為首個印太地區以外的國家加入一個跨太平洋的貿易協定，有分析表示，短期看，這一舉動對英國經濟發展未必有重大意義，但可以說是一個地緣政治上的重要發展。

因為，根據英國政府的估算，加入CPTPP只會令英國經濟增加0.08%，而脫歐則令英國經濟增長減少百分之四。同時，英國加入CPTPP需要進一步將貿易規則向成員國調整，會令英國更加遠離歐盟。