涉嫌通俄，烏克蘭著名修道院住持被軟禁

帕維爾都主教是基輔佩喬爾斯克修道院（基輔洞窟修道院）的住持，該修道院是烏克蘭乃至俄羅斯非常重要的東正教活化石。在烏克蘭安全局表示帕維爾都主教涉嫌為俄羅斯的侵略行徑辯護後，基輔一法院於4月1日星期六下令將其軟禁在家。點擊以下視頻，了解詳情。

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02:18 基輔洞窟修道院住持，都主教帕維爾 © AP

圍繞着基輔洞窟修道院的爭議並沒有停歇的跡象。帕維爾都主教一直否認自己同情敵人，為敵人開脫，同時表示拒絕撤離修道院。在法庭上，他表示自己“從未站在侵略者那一邊”，並認為“針對自己的指控是出於政治動機”。

法院宣判後，儘管帕維爾都主教表示自己患有糖尿病，不應該佩戴監控腳環，但警察還是為他佩戴了一隻。本次針對他的軟禁將持續兩個月。烏克蘭安全局還搜查了他的住處，檢察官要求法院將他軟禁起來，等待更進一步的調查。

烏政府因烏克蘭東正教廷與俄東正教廷的關係對前者進行探查。在突訪期間，烏克蘭安全局表示發現了一些盧布，俄羅斯護照和帶有莫斯科大主教言論的傳單，稱這是僧侶們忠於俄羅斯的證據。烏東正教廷則堅稱自己忠於烏克蘭，並譴責俄羅斯的入侵。目前，烏克蘭的許多東正教社區已經切斷了與烏東正教廷的聯繫，轉向四年前獲得君士坦丁堡方面認可的烏克蘭東正教會。

烏東正教廷風波引發了眾多支持法庭裁決和支持僧侶的集會。在三月底的集會上，基輔居民Vladislav Leonidovich對美聯社表示，“官員、醫務人員等群體難道就沒有過（與俄羅斯）合作的事嗎？我們不應該搞集體責任...這種事情發生在斯大林統治期間，同姓或同村的人被行刑隊殺害，只因為其中一人是叛徒。在民主社會，每個人都有自己的想法，整個社會不能為一個人的行為負責”。

4月1日的集會上，基輔居民Bohdan Korovin對美聯社表示，“坦率地說，我認為俄羅斯教會對烏克蘭人民有負面影響。我不想在我們國家看到任何莫斯科相關的事或者人。我們是一個自由、獨立的國家，我們不應該從屬於莫斯科的父權制”。