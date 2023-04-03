烏克蘭否認巴赫穆特淪陷，瓦格納稱拿下市政廳就算佔領

烏克蘭巴赫穆特

頓涅茨克地區巴赫穆特上空無人機鏡頭顯示在俄羅斯持續入侵烏克蘭的激烈戰鬥中的破壞情況2023年3月26日發布。

俄羅斯準軍事組織瓦格納4月3日聲稱已佔領巴赫穆特市政廳，並稱這一佔領意味着它"從法律意義上"控制了該鎮，而烏克蘭則表示烏軍仍然控制這個東部城鎮，那裡的激烈戰鬥已經持續了數月。

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烏克蘭軍隊在最新的公告中說，敵人繼續攻擊巴赫穆特。我們的士兵正勇敢地守住該鎮。烏克蘭總統澤連斯基周日說，巴赫穆特的戰鬥仍然"非常激烈"，沒有跡象表明俄方已佔領該鎮。

瓦格納集團領導人葉夫根尼-普里戈津在電報上稱，攻佔巴赫穆特市政廳，“從法律意義上講”，這個市鎮就是我們的了。他還說：整個中心部隊的指揮官將去市政廳升起這面旗幟。並說，“這裡是私人軍事公司瓦格納，這些人是佔領巴赫穆特的人”。

瓦格納亮國旗

法新社說，普里戈津在視頻中，舉起一面俄羅斯國旗，上面寫着紀念弗拉德倫-塔塔爾斯基(Vladlen Tatarsky)的字樣，後者是力挺俄羅斯侵略烏克蘭的軍事博客主，周日在聖彼得堡被炸彈炸死。這起襲擊事件還導致25人受傷。

然而，烏克蘭總參謀部周日晚上在其臉書Facebook頁面上說，"敵人並沒有停止對巴赫穆特Bakhmut的攻擊。但烏克蘭守軍正勇敢地守住該鎮，擊退了敵人的多次進攻"。

法新社說，巴赫穆特在戰前是一個約有7萬居民的城鎮，數月來一直是特別激烈的戰鬥現場。由於戰鬥時間長，雙方損失慘重，該鎮已成為俄羅斯人和烏克蘭人之間爭奪頓巴斯工業區控制權的象徵。

近幾個月來，俄羅斯軍隊向該市鎮的北部和南部推進，切斷了烏克蘭的幾條供應路線，並佔領了該市的東部地區。3月20日，葉夫根尼-普里戈津宣布瓦格納控制了巴赫穆特70%的地盤。

瓦軍超多戰損

烏克蘭認為，巴赫穆特之戰對於遏制整個東部戰線上的俄軍至關重要，儘管分析家們認為該鎮的戰略重要性有限。

烏克蘭總統澤連斯基在周日晚間的講話中承認，巴赫穆特的局勢對烏克蘭部隊來說很困難。 他說：我非常感謝我們那些在阿夫迪夫卡（Avdiivka）、馬林卡（Maryinka）和巴赫穆特（Bakhmout）附近作戰的戰士們。“特別是在巴赫穆特! 今天那裡戰事特激烈!”

烏克蘭副防長甘娜-馬里亞爾（Ganna Maliar）周日在瓦格納領導人宣布佔領巴赫穆特市政廳之前說，該地區局勢"仍然非常緊張"。"敵人不僅試圖僱傭瓦格納戰鬥人員，而且還試圖僱傭專業傘兵部隊。她補充說，敵方過高的人員戰損並不能阻止敵人"。

炸平民樓6死

另據烏克蘭當局稱，周日在距離巴赫穆特約27公里的科斯蒂安蒂尼夫卡鎮（Kostiantynivka），俄羅斯一次爆炸造成6人死亡，其中3名男子和3名婦女，並造成11人受傷。

澤連斯基說，被襲擊的"隻是一個居民區"，他補充說，俄軍瞄準的打擊目標是"頓巴斯一個普通城鎮的普通平民"。

法新社記者看到，一個院子里有一個大坑，兩棟14層樓房從底層到上層的窗戶都被打破，而附近房屋的屋頂也被砸碎。

烏克蘭當地警方說，俄羅斯在上午進行了"大規模攻擊"，使用S-300和"颶風"導彈進行了6次打擊。擊中"16座公寓樓、8座私人住宅、一所幼兒園、一座行政樓、三輛汽車和一條天然氣管道"。

19歲的心理學學生莉莉婭（Lilia）在她居住的一棟嚴重損壞的大樓前告訴法新社，她感到震驚，她說：“我非常幸運，當時沒有在家裡"。說話時，那棟大樓窗上的玻璃仍在掉落。

正在一棟蘇聯時代的建築中查看底層公寓損壞情況的退休婦女妮娜是另一位幸運者。她說，爆炸發生時，她也不在家裡。她說，"室內的門和前門都被炸毀了。內部一堵隔牆已破裂，“窗戶都沒了”。

據澤連斯基總統說，在蘇米地區（東北部），有兩人在俄軍迫擊炮火中喪生。