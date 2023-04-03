瓦格納集團創始人：不認為聖彼得堡爆炸案與烏克蘭政府有關

4月3日，路透社發布了一份來自Concord Press Service對瓦格納軍事組織創始人葉夫根尼·普里戈津的音頻採訪，普里戈津表示自己的確曾擁有聖彼得堡這家咖啡館，但並不掌握爆炸案的具體細節，同時稱自己並不認為這起導致俄羅斯軍事博主Vladlen Tatarsky（原名Maxim Fomin）死亡的事故與烏克蘭政府有關聯。點擊以下內文視頻了解詳情。

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00:48 普里戈津舊照 © 路透社

葉夫根尼·普里戈津表示：“我目前不知道事件的細節，我只是被告知，很不幸，塔塔爾斯基已經死亡。我不知道任何其他細節。我確實把這家咖啡館給了愛國運動組織Cyber Front Z，他們在那裡舉辦各種各樣的研討會。這場悲劇可能也是發生在研討會上。至於達莉亞·杜金娜（俄著名極右翼思想家杜金之女）的死亡，是的，（與塔塔爾斯基身亡的事故）很相似。但我不會將這些行為歸咎於基輔政權，我認為有一群激進分子在運作。要我說，這群激進分子應該是與（烏克蘭）政府沒關的”。

路透社援引塔斯社消息稱，一位不願透露姓名的消息人士表示本次爆炸事故源於一顆藏在微型雕像當中的炸彈。當塔塔爾斯基在咖啡館對人群講話的時候，有人把這個戴頭盔的士兵模樣的雕像拿給了他。幾分鐘之後，便發生了爆炸。根據俄新社2日的數據，該事故導致25人受傷，其中19人住院。在事故中死亡的塔塔爾斯基在Telegram賬號上擁有超過56萬名粉絲，是很出名的俄羅斯軍事博主，他常常批評俄軍方高層，支持俄軍在烏克蘭的入侵。

4月3日，俄羅斯調查委員會發布了一則視頻，稱以涉嫌參與聖彼得堡咖啡館爆炸案為由拘留了一名名叫達里婭·特雷波娃的女子。特雷波娃在視頻中表示自己被拘留的原因是“出現在塔塔爾斯基被殺的地方”。她還表示“自己拿了那個爆炸的雕塑”。被審訊人員問及是何人將雕塑遞給她，特雷波娃沒有明確作答。

克宮發言人佩斯科夫在3日表示，軍事博主塔塔爾斯基死亡一案屬恐怖主義，俄羅斯將加強安全防範措施。