蔡英文中美洲返程或與麥卡錫會面 馬英九在湖南大學一鳴驚人

蔡英文/馬英九

台灣總統蔡英文訪問中美洲，回程即將在加利福尼亞與美國眾議長麥卡錫會面之際，正在大陸祭祖的台灣前總統馬英九在湖南大學一鳴驚人地表示，根據台灣憲法，兩岸都屬於“中華民國”。

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台灣總統蔡英文周日4月2日下午抵達伯利茲。法新社引述"該國官方電視台周日說，台灣總統蔡英文周一將與伯利茲總理約翰-布里切諾（John Briceno）會面。

蔡英文於當時時間下午4點（格林尼治標準時間22點）在伯利茲城國際機場降落，在那裡，她受到了軍方的禮遇歡迎。

蔡英文此前訪問了危地馬拉，在那裡，她重申了對其"外交盟友"的支持。蔡英文訪問伯利茲之後，在返回時，將在加利福尼亞停留，美國眾議院議長凱文-麥卡錫說他將在那裡與台灣總統蔡英文見面。台灣當局沒有證實這一點。

中國已承諾，如果台灣總統與美國高級官員會面，將進行 "報復"。

周日，蔡英文在危地馬拉承諾，面對中國的威脅，"台灣將繼續支持其外交盟友的實質性和長期發展"，並重申她希望與世界各地的"民主夥伴"合作。

馬英九：兩岸都是中華民國

中華民國台灣前總統馬英九繼續在中國進行祭祖旅行，昨天4月2日他在湖南大學交流時表示：根據中華民國1997年修改的憲法，台灣地區和大陸地區都屬於“中華民國”的言論，受到關注，儘管在中國大陸媒體看不到馬英九的這段言論，但海外華文媒體對此議論紛紛。

之前，馬英九3月30日在武漢參觀“疫情展覽”後表示，武漢對疫情的控制，是對整個人類的貢獻，引發台灣輿論強烈反彈。台灣行政院長陳建仁向台灣媒體表示：2019年冠狀病毒疫情從中國武漢爆發後，引起全世界的重大危機，包括經濟衰退、超過6百萬人死亡等，這就是疫情真正事實。

此外，武漢的“新冠肺炎難屬”張海，因不懈維權，支持白髮運動，已被正式批捕。