【視頻】芬蘭中右翼政黨贏得立法選舉 周二將加入北約成其第31個成員國

芬蘭，政治

如無意外，53歲的彼得里-奧爾布將成為芬蘭的新總理。

在烏克蘭戰爭背景下，北約將擴大其成員。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，芬蘭將於周二（4月4日）成為該組織第31個成員。分析指，芬蘭的加入將為北約增加一支強大軍力，尤其將增強其最易受到俄羅斯攻擊東翼的防禦。芬蘭加入北約推進之際，該國中右翼聯盟在周日的立法選舉中以微弱優勢獲勝，彼得里-奧爾波將接替桑娜-馬琳就任芬蘭總理。

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彼得里-奧爾波是芬蘭一名資深的前任部長，在2019年的議會選舉中曾落敗，但作為右翼政黨黨魁，他在此次芬蘭立法選舉中擊敗對手-社會民主黨的現總理桑娜-馬林，以微弱優勢獲勝。

懸念落定的選舉之夜，彼得里-奧爾波向選民說，“我非常高興，這是一次偉大勝利”

承諾削減公共開支以減少債務的佩特里斯-奧爾波表示，將立即着手進行與各黨派的談判，包括與桑娜-馬琳所在的社會民主黨及在背後支持他的極右政黨。

奧爾波在競選期間曾向法新社表示，"最重要的事情是我們必須停止增加債務”。 芬蘭的公共債務佔國內生產總值的73%，遠低於其他歐洲國家。報道預期奧爾波組建新政府可能需要幾周、甚至幾個月的時間，在此之前，桑娜-馬琳將繼續擔任過渡政府首腦。

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02:09 Sauf accident, Petteri Orbo, 53 ans, deviendra le nouveau Premier ministre de Finlande. via REUTERS - LEHTIKUVA