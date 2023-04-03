【視頻】2024巴黎奧運：奧運村建成啥樣了？

法國，巴黎奧運

距離2024年巴黎奧運開幕還有一年半的時間，接待各國運動員的奧運村建設進展如何？法國電視France24將鏡頭聚焦位於巴黎北部的這一佔地52公頃的巨大“村落”，介紹其歷經疫情、烏戰等危機時期的建設進展以及在奧運之後的改建使用。

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正在建設種的巴黎2024奧運村位於巴黎北部、地跨三個城市，佔地52公頃，面積相當於70個足球場。奧運村建設自2019年開始破土動工，來自法國全國共3500名工人參與了這裡的工地施工建設。奧運村預計今年年底交付使用，參加奧運的各國約1萬5千名運動員及隨行人員將在這裡入住。

巴黎奧運村的建設歷經多次國際性危機時期，負責承建巴黎2024奧運和殘奧會設施的Solideo公司負責人向記者說，“我們遭遇了新冠疫情，遭遇了烏克蘭戰爭，遭遇了中國的疫情封禁”“我們所有人團結一道，共克危機，為應對烏克蘭戰爭而導致的供應問題尋找解決方案、為新冠疫情期間繼續施工想辦法、為在中國因疫情而關閉國門尋找其他的途徑和解決辦法….”。

在巴黎奧運會結束之後，奧運村將改建成為一個新的城區，規模可容納居民6000人、區內有商店、學校和辦公室等，讓奧運村煥發第二次生命。

巴黎奧組委總執行多布瓦（Etienne Thobois）向記者說，在奧運會之後這裡將再建造2000多套住宅、數千平方米的辦公室、公共服務和公共空間等，將成為一個未來的城區，這一規畫保障奧運設施的後續成功使用。

奧運村將在2023年底完工交付，奧組委2024年3月起接管奧運村的運營。

報道指，這一新區建設更為長期的目標，是改變當地塞納-聖丹尼省、這一法國最貧窮省之一的面貌。

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02:07 建設中的2024巴黎奧運村 © 法廣（france24 報道視頻截圖）