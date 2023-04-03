FT：俄羅斯沒收高級官員護照以防叛逃

俄羅斯/護照

俄羅斯安全部門正在沒收高級官員和國有企業高管的護照，以防止他們去海外旅行，此刻對泄密和叛逃的偏執情緒在總統弗拉基米爾-普京的政權中蔓延。

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金融時報4月3日引述幾位知情人說，由於俄羅斯對烏克蘭的入侵仍在繼續，俄羅斯安全官員收緊了國家部門內部的旅行要求，要求一些知名人士和前官員交出旅行證件。

壓力的增加反映了克里姆林宮和克格勃的繼任機構FSB嚴重懷疑俄羅斯平民精英的忠誠度，其中許多人私下裡反對烏克蘭戰爭，並對戰爭給他們生活方式造成的影響感到不滿。

普京總統的發言人德米特里-佩斯科夫(Dmitry Peskov)證實，俄羅斯已對一些在"敏感"地區工作的人收緊了出國旅行限制。他告訴《金融時報》，“在這方面有更嚴格的規定”。他補充說，“在一些地方，這些規定是正式的，而在另一些地方，決定則因人而異[...]。“自特別軍事行動開始以來，人們對這一問題給予了更多關注”。

金融時報介紹，自蘇聯時代以來，接觸中級國家機密的俄羅斯官員被要求將他們的護照放在由嵌入其部委和公司的"特殊部門"管理的保險箱中。但據前官員和高管稱，俄羅斯的安全部門很少執行這些規定。這種情況在2014年俄羅斯入侵克里米亞後有所改變，當時俄羅斯安全部門開始警告不要去美國或英國等國家旅行。

這些人說，在去年全面入侵烏克蘭之後，限制措施的適用範圍更廣，而且在很大程度上取決於嵌入國家機構的個別安全官員的想法。因此，各機構的安全措施各不相同，有些機構甚至要求中層官員不要出國旅行，而其他機構則普遍允許高級官員在合理範圍內出國旅行。

其中一位人士說，一家大型國有工業公司的高管被禁止在沒有官方許可的情況下從莫斯科出發，車程超過兩小時。熟悉此事的人說，在其他情況下，俄羅斯聯邦安全局特工要求以前接觸到國家機密的前官員交出護照，甚至要求一些從未接觸過國家機密的人交出護照。

前俄羅斯央行的官員亞歷山德拉-普羅科佩科（Alexandra Prokopenko）說，現在的對護照的限制已超出那些有安全許可的人。她說："現在他們來找某些人說'請交出你們的紅色平民護照，因為你們能接觸到祖國的敏感信息，所以我們要控制你們的行動'”。她還說，根據對有關國家機密、間諜和叛國罪的法律的修訂，俄羅斯安全部門幾乎擁有解釋規則的全部餘地。

這位前俄羅斯央行官員在去年入侵事件發生後，退出了央行，現在是德國對外關係委員會的訪問學者。她說，基本上任何信息都可以被視為秘密，所以嵌入的FSB官員開始告訴你，你有敏感信息。但它是什麼？為什麼是秘密，誰決定的？沒有人知道"。這些決定 "取決於"公司和個人的具體工作領域"。它們可能更敏感，也可能更不敏感。克里姆林宮還做出了一些努力，將非正式禁令擴大到更多官員。

在俄羅斯國會議員在迪拜和墨西哥度假的錄像被泄露的一系列公開醜聞之後，俄羅斯議會下院在1月份要求議員將海外工作旅行的情況通知上級。

據俄羅斯《生意人報》報道，俄羅斯至少有七個地區向當地官員發出了反對他們出國旅行的強烈建議。2月，瓦格納準軍事組織的創始人葉夫根尼-普里戈津呼籲全面禁止官員出國旅行，並要求他們對其親屬的"不道德行為、炫耀性財富和濫用奢侈品"承擔責任。

幾位俄羅斯精英成員告訴英國《金融時報》，俄羅斯官員和寡頭曾可以在西方的豪宅、遊艇和子女的寄宿學校中揮霍財富，現在他們不滿被限制只能呆在不被視為"不友好"的國家。

本周，在烏克蘭媒體公布了據稱是被制裁的俄羅斯-阿塞拜疆寡頭法哈德-艾哈邁多夫（Farkhad Akhmedov）與約瑟夫·普里戈金（Iosif Prigozhin）的對話錄音後不滿情緒曝光，後者是與克里姆林宮有聯繫的音樂製作人，其妻子是一位知名歌手，去年在一場支持戰爭的音樂會上與普京一起演出。

在電話中，這兩人抱怨俄羅斯日益嚴重的國際孤立和來自安全機構的壓力。金融時報說，他們無法聯繫到艾哈邁多夫進行評論，但他身邊的一個人說，這段錄音是真的。

音樂製作人普里戈津（與瓦格納軍閥無關）則說，該錄音"部分或全部被歪曲"，並發誓要對錄音者採取法律行動。

寡頭法哈德-艾哈邁多夫在被錄音的通話中說，"他們搞砸了我們，我們的孩子，孩子們的未來，以及他們的命運。你明白嗎"？“去他們的，我們都明白那裡發生了什麼”。他補充說，“去馬爾代夫，去迪拜. . . 我不知道......去阿爾泰，去貝加爾湖，無論你想去哪裡，但要遠離莫斯科"。