中國抨擊菲律賓增開美軍基地"危及"地區和平

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美國海軍陸戰隊和海軍人員在菲律賓馬尼拉預定的港口訪問期間2023年3月21日星期二

中國周二抨擊菲律賓允許美國在其領土新增四個軍事基地"危及區域和平與穩定"。

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法新社報道，中國外交發言人毛寧告訴記者："美國為了自己的利益，（......）不斷加強在該地區的軍事部署，這必然會加劇軍事緊張局勢，危害地區和平與穩定。

她稱，“該地區各國應仔細思考什麼是真正合適的、對雙方都有利的，以便做出有利於其利益和地區和平與穩定的選擇”。

菲律賓周一宣布了向美國新提供的四個軍事基地的位置，其中一個靠近有爭議的南海，另一個靠近台灣。

菲律賓總統新聞辦公室在一份聲明中說，這四個地點被認為是"適當的和互利的"。

華盛頓和馬尼拉幾十年來一直是安全盟友，特別是通過一項防務條約和2014年簽訂的《加強防務合作協議》（EDCA）允許美軍進入五個菲律賓基地，並在那裡儲存軍事裝備。

截至今年二月，美軍在菲律賓的基地增加到9個，但當沒有具體說明另外四個基地的位置，直到昨天馬尼拉公布。

華盛頓正在尋求加強與馬尼拉的關係，因為近年來美菲關係變得疏遠。 前任菲律賓總統羅德里戈-杜特爾特(Rodrigo Duterte)傾向於疏離美國，轉向中國。

但現總統小費迪南德-馬科斯(Ferdinand Marcos Jr.)希望加強與華盛頓的夥伴關係，法新社說，推動他這樣做的原因，是北京對台灣的主張和中國在南中國海建造基地。

北京聲稱對幾乎整個南中國海擁有主權。而菲律賓、越南、馬來西亞和文萊也對這些水域的區域提出了主權要求。

另外，中國認為台灣是其省份之一，但自1949年中國內戰結束以來，中國未能將台灣與其他領土統一起來。