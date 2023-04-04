俄羅斯外交部召見法國代辦，抗議對俄軍的“誣陷”

俄羅斯/法國/烏克蘭戰爭

法新社報道，俄羅斯外交部周二宣布，它已召見法國駐莫斯科大使館的代辦，以抗議其就俄羅斯軍隊在烏克蘭實施暴行的“誣陷”。

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俄羅斯外交部在一份公告中說，莫斯科強烈抗議法國大使館在社交網絡上發表的有關俄羅斯軍隊所犯罪行的聲明。

俄羅斯外交部說，“對我軍進行誣陷是絕對不能接受的”。俄羅斯外交部還指責法國“積極向烏克蘭軍隊提供軍事裝備和彈藥，從而千方百計地延長敵對行動”。

根據莫斯科，相關的誣陷特別涉及據稱是俄羅斯軍隊在基輔附近的布查小鎮（Boutcha）進行的大屠殺。在布查鎮，當俄羅斯軍隊撤離後，人們發現了被殘忍處決的平民屍體。

烏克蘭上周日紀念了布查鎮大屠殺發現一周年。

布查大屠殺已成為俄羅斯軍隊在烏克蘭所犯暴行的象徵，但莫斯科否認自己與這些死亡有任何牽連，並多次說是基輔當局在“演戲”。

俄羅斯外交部周二再次表示，這些是對俄軍的“毫無根據”的指責，並聲稱既沒有俄羅斯犯罪的“證據”，也沒有對事實進行“客觀的調查”。

烏克蘭估計，在俄羅斯佔領期間，布查縣有包括37名兒童在內的1400多名平民死亡，其中的637人是在布查鎮遇難的。