博雷利: 中國對俄的立場將決定歐洲與北京的關係質量

歐盟外交政策負責人周二呼籲中國“站出來捍衛基於規則的國際秩序”，稱中國有“道義責任”為烏克蘭的公正和平做出貢獻。點擊以下內文視頻了解詳情。

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02:21 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利 © 美聯社

美聯社4月4日報道，在歐委會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩與法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍一道正式開啟中國之行之前，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利站在來布魯塞爾訪問的美國國務卿安東尼·布林肯一旁，譴責“這個日益在國際舞台上從合作夥伴轉變成競爭對手的國家”。

博雷利表示：“一年多前，普京開始摧毀烏克蘭，他似乎決心讓殘酷的流血和毀滅繼續進行下去。儘管一無所獲，他仍然把事態進一步升級，將核武器轉移到白羅斯，對歐洲安全構成直接的威脅。具有諷刺意味的是，這件事發生在中國國家主席習近平訪問莫斯科，提到和平的必要性，並與俄方同意不在國外部署核武器之後。幾天後，俄羅斯便在白羅斯部署了戰略核武器。我們已與布林肯國務卿討論了中國在支持俄羅斯方面的作用，這公然違反了聯合國憲章。安理會常任理事國肩負眾望，人們期望看到它站出來捍衛基於規則的國際秩序。中國有道義上的責任為公正的和平做出貢獻，他們不能站在侵略者一邊，不能在軍事上支持侵略，這就是我們從今天的會議和所有前往北京的歐盟訪問中，向中國傳達的信息。今天，馮德萊恩主席將與法國總統馬克龍一起現身北京，西班牙首相桑切斯上周去了北京，我下周也會去。所以正如你所見，現在去中國的歐洲人很多，但我們已經明確表示，中國對俄羅斯暴行和戰爭罪行的立場，將決定歐洲與北京的關係的質量”。

布林肯則表示：“我們正在凍結那些助長克里姆林宮侵略的人的資產，部署全面的制裁和出口管制。這些措施正在削弱俄羅斯發動戰爭的能力。克里姆林宮的財政受到了毀滅性的擠壓，迫使它要麼向戰爭投入資金，要麼養活本國公民...美國和歐盟正在進一步合作，捍衛世界各地受普京總統的烏克蘭戰爭影響的數百萬人的能源和糧食安全，敦促追究俄羅斯暴行的責任，並支持能夠實現公正持久和平的有意義的外交努力”。