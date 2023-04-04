澳大利亞禁止在政府設備上使用TikTok

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澳大利亞司法部表示，由於"大量收集用戶數據"，TikTok構成了"重大安全和隱私風險"。

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澳大利亞4月4日周二宣布，將禁止其政府成員在工作設備上使用中國應用程序TikTok，此舉令該國加入因安全考慮作出類似決定的西方國家的行列。

澳洲司法部長德雷福斯（Mark Dreyfus）說，這一決定是根據澳洲情報部門的建議做出的，並將"儘快"實施。

澳大利亞是"五眼"聯盟中，繼美國、英國、加拿大和新西蘭之後禁止TikTok的最新國家。

法新社說，法國、荷蘭和歐盟委員會也已採取類似的措施。

澳洲司法部長德雷福斯先生說，可以根據"個案情況"給予豁免，並採取"適當的安保措施"。

據研究估計，有700萬澳大利亞人使用該應用程序，約佔該國人口的四分之一。

澳洲司法部在一份關於禁令的安全諮詢中說，由於"大量收集用戶數據"，TikTok構成了"重大安全和隱私風險"。

中國的一項法律

澳大利亞戰略政策研究所(ASPI)的分析師弗格斯瑞恩（Fergus Ryan）告訴法新社："多年來，TikTok用戶的個人數據在中國是可以訪問的，這一點已經很清楚。

中國確實在今天周二做出了回應，宣布已正式向澳大利亞當局提出抗議。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上說：我們呼籲澳方真誠地遵守市場經濟規則和公平競爭原則，為中國企業提供公平、透明和非歧視性的商業環境。

但問題的核心是2017年中國的一項法律，該法律要求當地公司在當局的要求下有義務提供與國家安全有關的個人數據。

而北京則堅持認為，這項法律對普通用戶不構成威脅。

毛寧在3月時說，中國政府"從未要求也不會要求任何公司或個人以違反當地法律的方式從國外收集或交出數據"。

TikTok聲稱，這些禁令"植根於仇外心理"，並聲稱它不屬於中國，也不依賴中國。該公司的澳大利亞發言人李亨特（Lee Hunter）對澳大利亞第七頻道說：TikTok"絕不會"將數據交給中國政府。

用數據追蹤過記者

然而，TikTok在去年11月承認，中國的一些員工可以訪問歐洲用戶的數據，並在12月承認其員工曾使用這些數據來追蹤記者。

這個短視頻分享應用程序（TikTok）在全球擁有超過10億活躍用戶，尤其受到年輕一代的歡迎。許多澳大利亞政府部門此前曾試圖擴大他們在TikTok上的影響力，以吸引年輕受眾。

TikTok由中國的字節跳動集團擁有，該集團在中國有一個類似但獨立的應用程序（抖音）。

今年早些時候，澳大利亞政府還宣布，出於安全考慮，將在政界人士的辦公室拆除中國製造的閉路電視攝像機。