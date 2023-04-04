聯合國人權理事會通過朝鮮人權決議，譴責朝鮮人權侵害和反人權犯罪

地源政治

聯合國人權理事會第52屆會議4日通過旨在譴責朝鮮人權侵害和反人權犯罪並敦促其改善的朝鮮人權決議。

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韓聯社報導，聯合國人權理事會的決議譴責在朝鮮發生的有組織、大範圍的人權侵害和反人道主義犯罪，明確指出朝鮮侵害居民的知情權問題，並新增有關朝鮮《反動思想文化排斥法》的內容。朝鮮2020年制定《反動思想文化排斥法》，將韓國等外界的文創內容定義為“反動思想文化”，嚴禁居民接觸。該法案修訂版於去年8月公布。決議敦促朝鮮保障居民思想和言論自由、集會和結社自由，重新審視包括《反動思想文化排斥法》在內的法律法規。

就戰俘及其後人所經歷的人權侵害問題，決議新增“要關注被扣留在朝鮮沒有健康或扣留信息的他國公民”的字句。就朝鮮對外國人的拷問、處決、任意拘捕、綁架等問題，決議加入敦促朝方向遺屬和有關機構公開受害者生死和下落等相關信息的內容。這可被視為間接提及2019年棄朝投韓漁民被遣送回朝的事件、2020年韓國漁政公務員遭槍擊事件。

決議譴責朝鮮將原本應用於解決群眾吃飯等基本生活問題的資源用於核武器和彈道導彈項目的情況越來越頻繁。

韓國時隔5年再次加入朝鮮人權決議共同提案國。

當天，47個成員國未經投票，以協商一致的方式通過這項決議。這是人權理事會自2003年以來連續21年通過朝鮮人權決議。