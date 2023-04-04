荷蘭火車撞起重機脫軌 至少一人死 數十人傷

荷蘭/列出事故

荷蘭一列載有乘客的火車周二在海牙附近撞上一台起重機並脫軌，造成至少一名工人死亡，約30人受傷，這是該國多年來最嚴重的鐵路事故。

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荷蘭救援部門和火車運營商說，這列從萊頓到海牙的雙層火車在凌晨3點30分（格林尼治標準時間1點30分）左右，在福爾斯霍滕（Voorschoten）村附近脫軌，車上有大約50名乘客。

法新社的記者看到，劇烈的撞擊使得一節雙層車廂躺在草地上，第二個車廂卧在路堤上，還有兩節車廂留在軌道上。據當地媒體報道，事故發生後，火車的車廂被嚴重損壞，窗戶被震碎，其中一節車廂起火。

據鐵路運營商稱，另一次相撞，是一列貨運列車撞到這個起重機上，但沒有造成任何人員傷亡。

據荷蘭媒體報道，建築公司BAM表示，他們的一名員工在事故中死亡。

救援部門說，19人被送往該地區的各家醫院，11人在附近的房子里接受治療。

荷蘭國王威廉-亞歷山大（Willem-Alexander）去到悲劇現場。法新社記者看到，這位國王身穿橙色馬甲，與救援人員交談，並沿着鐵軌走到位於海牙以北約8公里處的事故現場。

荷蘭首相馬克-呂特（Mark Rutte）在現場說，這裡是一場"可怕的事故"。

36歲的當地居民克里斯-範-恩格倫堡（Chris van Engelenburg）告訴法新社："我們先聽到一聲爆炸，然後聽到一聲更強烈的爆炸"。“然後我們聽到人們的尖叫聲"。

荷蘭警方和檢察官辦公室表示，已經開始進行刑事調查。該國的鐵路當局和安全委員會也在調查這起事故的原因。

鐵路網維修公司ProRail的負責人約翰-沃彭（John Voppen）說，這是"荷蘭鐵路的黑色一天"，他說，福爾斯霍滕村附近的鐵路正在進行維護工作。四條軌道中的兩條不能用，但列車可以在另外兩條軌道上運行。

荷蘭鐵路公司（NS）負責人科爾梅斯（Wouter Koolmees）在新聞發布會上說："損失是巨大的”。"我們不知道（火車為什麼會撞上起重機）。必須進行妥善調查”。