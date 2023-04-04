非法使用兒童數據:TikTok被英國款罰1270萬英鎊

英國/TikTok

10歲的安托內拉（Antonella）在家中浴室里參加TikTok"挑戰"遊戲，在脖子上系一條帶子儘可能長時間摒息，同時用手機錄音。2021年1月資料圖片

根據一份聲明，中國社交網絡TikTok周二（4月4日）被英國數字監管機構ICO罰款1270萬英鎊（1450萬歐元），原因是 "非法"使用兒童的個人數據。

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英國數字監管機構ICO認為，最近在幾個國家受到限制的TikTok，在2020年允許英國多達140萬名13歲以下的兒童在其平台上開設賬戶，違反了其官方規定，並指出TikTok在未經父母同意的情況下使用了他們的數據。

這個聲明說，數字監管機構ICO的調查發現，TikTok沒有進行"充分的檢查，以識別和取消那些規定年齡以下兒童"使用其平台的賬戶，儘管一些高管在內部提出了對這個問題的關注。

英國數字監管機構的聲明援引英國信息專員約翰-愛德華茲（John Edwards）的評論說："英國有法律規定，以確保我們的孩子在數字世界中的安全"，"TikTok沒有遵守這些法律"。

美國白宮、歐盟委員會、加拿大、英國和澳大利亞政府最近都禁止其官員在工作手機上使用TikTok。挪威議會上周也這樣做了，瑞典軍隊也是如此。

美國指責中國字節跳動（ByteDance）公司的子公司TikTok是中國政府監視和操縱美國人的工具。