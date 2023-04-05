北約向日韓澳新強調印太與歐洲在安全領域緊密相連

4月5日星期三，北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格在布魯塞爾北約總部會見了印太夥伴國家的外交官員，與日本外相林芳正、新西蘭外長納納亞·馬胡塔、澳大利亞駐北約代表團副團長戴維·達頓和韓國駐北約特別代表李度勳（音）就合作與挑戰進行對話，並對上述四國代表強調了印太地區與歐洲之於彼此在安全上的重要性。點擊以下 內文視頻了解詳情。

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00:43 斯托爾滕貝格，攝於4月5日，布魯塞爾。 © AP

斯托爾滕貝格對四國代表表示：“我們高度重視與澳大利亞、新西蘭、韓國和日本等印太夥伴的關係。在一個更加危險和不可預測的世界中，很明顯安全已不再僅僅指代地區安全了，而是指全球安全。各位所在地區發生的事情，印太地區發生的事情對歐洲來講很重要，歐洲發生的事情對印太地區來說也很重要。我認為，烏克蘭戰爭及其全球影響非常清楚地證明了這一點。事實上，我們也看到中國和俄羅斯站得更近了，這使得我們作為合作夥伴，作為北約盟友，更應該站在一起。我們與各位所代表的國家，北約的重要合作夥伴國站在一起，也由顯重要”。

斯托爾滕貝格還表示，自己很高興去年上述四國的國家與政府首腦首次參加了北約峰會，今年7月他們都再次受邀參加在維爾紐斯舉行的峰會。他強調，這將進一步加強北約與四國的夥伴關係。

斯托爾滕貝格還提到了芬蘭的入盟，並表示希望瑞典很快也加入。