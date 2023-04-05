在朝鮮公開大量戰術核彈頭8天後美國空軍 B-52H飛臨韓半島，對朝鮮示警

韓國

韓國國防部5日表示，美國空軍B-52H戰略轟炸機、F-35B、F-16戰鬥機和韓國空軍F-35A戰鬥機在韓半島上空實施聯合空中演習。

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韓聯社報道，在朝鮮公開大量戰術核彈頭8天後, 美國空軍 B-52H飛臨韓半島，對朝鮮示警。 B-52H可搭載射程達200公里的空地核導彈，最多可攜帶31噸炸彈，作戰半徑6400多公里。

韓國國防部強調，這次演習以守護戰略轟炸機不受敵軍空中威脅的方式進行，重點在於加強兩國空軍的互操作性和聯合作戰執行能力。美國主要戰略資產相繼調遣韓半島展現了美國對防禦韓國的承諾，並將提高延伸威懾執行力付諸行動。

韓國空軍作戰司令樸夏植說，美國戰略資產更多更頻繁地被調派到韓半島，通過與此對接的聯合空演展現了韓美同盟擁有可迅速、壓倒性地應對朝鮮任何挑釁的意志，以及萬無一失的防衛態勢。此次演習再次確認了韓美協防合作意志。

韓國國防部評價稱，韓美兩國通過緊密合作，在“經協商適時調遣戰略武器”原則下，提升聯合演習水平，依靠力量實現和平。

此前，美國空軍上月30日曾發布消息，4架隸屬於美國巴克斯代爾空軍基地第96遠征轟炸中隊的B-52H和空軍210人為執行轟炸機特遣部隊（BTF）任務而部署到關島安德森空軍基地。

美國空軍第7航空隊司令斯科特·普勒斯（Scott Pleus）表示，韓美空軍之間的合作比以往任何時候都堅固，具備完成一切任務的能力和態勢。

自上月6日飛抵韓半島西部海域後，美國空軍B-52H戰略轟炸機在1個月後再次飛到韓半島參加聯演。