烏克蘭總統澤連斯基抵達波蘭訪問

烏克蘭/波蘭

烏克蘭總統沃洛季米爾-澤連斯基周三上午抵達波蘭，對該國進行首次正式訪問。華沙是基輔抵禦俄羅斯侵略的最重要盟友之一。

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波蘭總統府顧問普日達茨（Marcin Przydacz）4月5日上午向媒體TVN24表示，澤連斯基總統已經越過波蘭邊境，進入波蘭境內。他沒有透露細節。

據法新社發自華沙的報道，除了11:00（格林尼治標準時間9:00）在波蘭總統府前舉行的正式歡迎儀式和18:00（格林尼治標準時間16:00）在皇家城堡院里舉行的公開會議之外，這次為期一天的訪問的詳細日程尚未透露。

兩位國家元首的新聞發布會定於12:50（格林尼治時間10:50）舉行。

據烏克蘭總統的發言人謝爾蓋-尼基福羅夫（Sergiï Nykyforov）說，烏克蘭總統澤連斯基與夫人這次訪問波蘭的日程"包括與（波蘭）總統安傑伊-杜達、總理馬特烏什-莫拉維茨基舉行會談和簽署雙邊文件。

未來計畫

據他說，烏克蘭國家元首還參加烏-波商業論壇並會見波蘭公司的代表、波蘭議會兩院的議長、該國的志願者和救援人員，以及波蘭與烏克蘭交界的城市市長。晚上，澤連斯基將向波蘭人和生活在波蘭的烏克蘭人發表演講"。

波蘭經常被用作國際官員通過鐵路前往烏克蘭的中轉站。烏克蘭總統的發言人強調說，到目前為止，我們已經習慣了通過波蘭領土前往其他國家，而這次，確是烏克蘭總統首次訪問波蘭。

他還說，“當然，國防是這次訪問的一個關鍵話題”。"我們將討論國防、經濟、跨境交通，包括鐵路連接，以及擴大邊境口岸的可能性”。我們將大量談論經濟，無論是在國家層面還是在與公司的會談中。我們將談論我們的歐洲事務，談論對俄羅斯的制裁"。

戰後重建

據波蘭總統府顧問普日達茨先生說，雙方將是起草"未來計畫，以便波蘭商人（......）能夠在烏克蘭開展他們的項目"，特別涉及“戰後烏克蘭的國家重建”。

波蘭總統府顧問普日達茨補充說，兩國元首還將討論兩國之間敏感的"歷史問題"，主要是第二次世界大戰時期的問題。

波蘭是歐盟和北約國家，也是烏克蘭的鄰國，是西方軍事和人道物資向烏克蘭運送的重要後勤樞紐。

繼斯洛伐克之後，華沙周一宣布，已向烏克蘭交付了其承諾的第一批米格-29戰鬥機。

波蘭還在2-3月向烏克蘭交付了14輛豹式2A4坦克，以及一系列其他設備。

在俄羅斯入侵烏克蘭之初，烏克蘭難民大規模地進入波蘭，受到波蘭人的歡迎。