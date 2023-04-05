立陶宛外長:習近平正在整合一個替代美國的新秩序

立陶宛/歐洲/中國/烏克蘭

在法國總統馬克龍與歐盟委員會主席馮德萊恩4月4日啟程前往中國希望說服習近平幫助儘快結束烏克蘭戰爭之際，立陶宛外長藍斯柏吉斯連發推文試圖打消對習近平的幻想。

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以下是立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的推文：

中國並不是要幫助俄羅斯，或者其他任何人。中國只在幫助中國。習近平正試圖通過將儘可能多的國家重新整合到一個新的秩序中，來創造一個替代美國和平的方案：“中國和平”。這意味着什麼呢？

中國的模式是基於統治，而不是談判。中國模式的追隨者可從中國獲得幫助，而不必遵守嚴格的人權要求，但最終會落入陷阱，那就是總是他們本家贏。中國式和平，僅此而已。

立陶宛外長藍斯柏吉斯說，北京已經決定，現在是在全球範圍內投射其力量的時候了。它所謂的烏克蘭和平建議，以及在沙特和伊朗之間的調停，只是一個開始。我們不能指望通過勸說來改變中國的路線。

他還說，我們應該記得，通過提供經濟夥伴關係來遏制俄羅斯的嘗試已經失敗。事實上，我們的靈活性並沒有勸服普京，反而使他有恃無恐。類似的策略也會使中國更大膽。讓我們不要重蹈覆轍。

他繼續寫道，如果我們加強現有的以規則為基礎的秩序，並確保它對世界上大多數國家來說仍然是最公平和最可靠的主張，就可以減輕“中國和平”的吸引力。

他稱，我們肯定已經了解到，對極權國家越來越多的依賴會削弱我們，因為我們放棄了使我們強大的原則。所以，宣揚減少風險，繼續一切照常，不是一個選項。

這位立陶宛外長還說，降低風險是一個必要的快速解決方案，但我們也必須為接下來可能發生的事情做好準備。對於習近平的行動軌跡將使我們別無選擇只能脫鉤的可能性，我們完全沒有準備好。

他說，捍衛整個烏克蘭絕對是向任何潛在的中國盟友展示我們將永遠捍衛基於規則的秩序的最好方式，基於規則的秩序有利於穩定，從而實現繁榮。

他主張道：為了維持這種基於規則的秩序，我們將不得不考慮重塑國際政治、貿易和金融體制。而當重塑不可實現，我們必須考慮建立新的結構。

藍斯柏吉斯說，最後，我們必須非常清楚，如果中國試圖違反基於規則的國際秩序，其後果將是嚴重的。這不是說說而已。我們必須為這可能帶來的後果做好充分準備。