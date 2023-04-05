蔡英文麥卡錫會面前夕 中國在台灣海峽啟動聯合巡航巡查

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台灣總統蔡英文過境美國與美國眾議長麥卡錫在洛杉磯會面前一天，中國4月5日突然宣布啟動在台灣海峽中北部聯合巡航巡查行動。據稱這個行動將持續7天。

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據中共黨報人日的微博帳號4月5日宣布，今天上午，中國啟動了在台灣海峽中北部的聯合巡航巡查專項行動。並說，該行動由大型巡航救助船“海巡06”輪領銜海事執法船艇編隊開啟。

據中央社引述福建海事局的介紹，「海巡06」輪是台灣海峽首艘大型巡航救助船，2022年7月11日在福建平潭正式列編福建海事局。該輪搭載船用北鬥系統、GPS全球定位系統等通信設備，並設有網路數據中心，可執行海上巡視、海事監管、海上交通事故調查處理和船舶污染監測等任務。

報導指出，「海巡06」輪長128.6公尺，寬16公尺，船上有直升機庫，支持晝夜起降，也能在各種海況下實施人命救治，還可全天候發現、跟蹤和監視目標。

據香港明報說，本次“巡航執法活動”為期7天，期間展開“應急演練活動”。範圍覆蓋“平潭至漳州沿海，對海壇海峽、湄洲灣、廈門灣、東山灣等海域”。

中央社說，麥卡錫（Kevin McCarthy）將在美西時間5日上午10時（台灣時間6日凌晨1時）於加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）迎接蔡英文，隨後麥卡錫與蔡總統閉門會談，跨黨派國會領袖參與。

中國外交部、國台辦先前多次對蔡英文會晤麥卡錫一事表達反對。