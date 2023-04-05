馬克龍抵達北京：歐中對話不可或缺，不能讓俄獨攬與中國對話的權力

法國總統馬克龍今日抵達北京，對中國進行國事訪問。飛抵後不久，他在一場於法國駐華大使館舉辦的活動上表示，歐盟與中國的對話至關重要，不能讓俄羅斯獨攬與中國進行對話的權力。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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01:03 法國總統馬克龍 © AP

4月5日星期三，法國總統馬克龍抵達北京後出席了在法國大使館舉辦的在華法國人社區活動，並向在華法國人代表講話。

馬克龍表示：“中國重申其對《聯合國憲章》的依附，而領土完整和國家主權是其中的一部分，我認為對領土完整和國家主權的捍衛，也意味着共同前進並努力尋找和平之路。中國恰恰提出了一項和平計畫，我們對此致敬，但我們是否同意中國和平方案的所有內容？並不是的。儘管如此，中國提出的和平之路證明了其參與解決衝突的意願。因此，就算中國的和平方案並不是我們的備選項，它起碼也是中國承擔責任和努力開闢一條通往和平之路的意願的體現。我希望中方此舉能夠和其他方面一道，向烏克蘭人民給予實質性的幫助。因此，我認為與中國的對話是不可或缺的，因為我們歐盟如果拱手把與中國對話的獨家權力讓給例如俄羅斯這種歐陸國家，那我們就錯了”。

當天晚些時候馬克龍將參觀博物館，之後於周四同中國國家主席習近平舉行正式會晤。