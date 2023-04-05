92歲媒體大亨億萬富翁默多克取消訂婚

媒體大亨默多克

魯伯特-默多克與他的第四任前妻傑里-霍爾2019年2月24日加利福尼亞比佛利山

據美國《名利場》雜誌周二報道，有影響力的新聞集團的老闆、億萬富翁魯伯特-默多克（Rupert Murdoch）在媒體上公開宣布訂婚後不到一個月就取消了訂婚。

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法新社4月5日報道，這位92歲的澳大利亞出生的大亨於1985年入籍美國，原定與66歲的前舊金山警察牧師安-萊斯利-史密斯結婚。他在3月份告訴他所擁有的小報《紐約郵報》（New York Post），他是在聖帕特里克節（2023年3月17日）求的婚。

但據《名利場》援引默多克先生的隨行人員的話說，默多克先生對其新娘的福音派信仰感到不舒服後，突然取消了訂婚。

婚禮本應在今年夏末舉行。

2022年8月，魯珀特-默多克與他的第四任妻子、美國模特傑里-霍爾（Jerry Hall）在一起六年後離婚。

這位大亨的家族財富據《福布斯》估計超過170億美元，他擁有數百家媒體，特別是在美國，他的公司控制着有影響力的福克斯新聞頻道、《華爾街日報》和右翼的《紐約郵報》。他還擁有英國的《太陽報》和《泰晤士報》以及澳大利亞的報紙。

億萬富翁默多克先是在1956年至1967年與澳大利亞空姐帕特里夏-布克（Patricia Booker）結婚，然後又與英國記者安娜-曼（Anna Mann）結婚30多年，直到1999年，據當時媒體報道，他們離婚後，安娜-曼獲得了超過10億美元的報酬。

幾天後，他與中國出生的女商人、耶魯大學畢業生鄧文迪結婚，直到2013年他們在紐約離婚。

魯珀特-默多克一共有六個孩子。