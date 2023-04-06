中國將在台灣海峽登船檢查 台灣表示不會合作

中國在台灣總統蔡英文與美國眾議長麥卡錫會面之際，宣布啟動在台灣海峽中北部聯合巡航巡查行動，內容包括登船檢查台灣的船隻。台灣表示不會合作，並稱“將被迫採取相應措施”。

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據路透社報道，中國福建海事局在其微信公眾號上表示，在台灣海峽中部和北部地區開展了為期三天的特別聯合巡邏和檢查行動，其中包括“登船”行動。

美國眾議院議長麥卡錫周三在加州與台灣總統蔡英文會面，成為幾十年來在美國領土上會見台灣總統的美國最高級人物。

中國福建省海事局周三表示，此次“巡邏和檢查行動”包括對台灣海峽兩岸的“直達貨船”和“工程船舶”進行“現場檢查”...。

台灣交通部海事港口局周三晚些時候發布聲明表示，已就此舉向中國提出強烈抗議，並表示已通知相關航運業者，若遇大陸方面的此類要求，應予以拒絕，並立即通知台灣海警提供協助。該部門補充說，“若大陸方面執意採取片面行動，將對雙方正常交往造成障礙。我們將被迫採取相應措施”，但沒有透露更多細節。

中國大陸威脅等船檢查的區域包括“平潭至台灣”的直達集裝箱航線、“小三通”客運航線、海峽兩岸船舶慣常航線、商船和漁船通航密集區域、非法采砂活動多發區域。